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2 de julio de 2026 - 10:35
Espectáculos.

La historia de Noelia Pace y el don que descubrió de niña

Médium y tanatóloga, Noelia Pace llegará a Jujuy el 25 de julio con una experiencia que invita a hablar sobre la muerte, el duelo y las despedidas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Noelia Pace

Noelia Pace llegará a Jujuy el próximo 25 de julio para compartir una experiencia de mediumnidad que propone hablar sobre la vida, la muerte y el difícil proceso de despedir a quienes amamos. La presentación será a las 21, en el Centro Cultural Martín Fierro, y abrirá un espacio para la reflexión, las emociones y las preguntas que muchas veces quedan sin respuesta.

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La muerte es, quizás, el único destino que todos compartimos. Sin embargo, continúa siendo uno de los temas más difíciles de nombrar. Cuesta hablar de ella, preguntar, aceptar una ausencia y atravesar el duelo sin sentir que existe una manera correcta de hacerlo. Cada pérdida tiene su tiempo, sus silencios y su propia forma de doler.

Desde ese lugar trabaja Noelia Pace, médium, tanatóloga y referente en espiritualidad. Desde hace años acompaña a personas que buscan encontrar sentido en una pérdida y transitar el duelo desde una perspectiva espiritual, sensible y respetuosa de las creencias de cada uno.

Embed - ¿QUIÉN ES NOELIA PACE, LA MÉDIUM QUE LLEGARÁ A JUJUY?

Un don que comenzó en la infancia de Noelia Pace

A los seis años, Noelia comenzó a experimentar situaciones que todavía no podía explicar con palabras. Recibía mensajes, veía presencias y percibía sensaciones que compartía con su mamá con total naturalidad. Para ella, aquello formaba parte de la vida cotidiana, hasta que comprendió que no todas las personas vivían lo mismo.

Una de esas primeras experiencias ocurrió cuando veía a un hombre dentro de su habitación. Con el tiempo pudo contarle a su madre qué le decía, qué le mostraba y qué sentía al verlo. Fue entonces cuando su mamá le explicó que ese hombre había muerto y que era el hermano de su abuela materna.

Ese episodio marcó el comienzo de un camino que la llevó a percibir otras presencias y situaciones. Su madre la acompañó desde el principio, mientras que su padre, que inicialmente no creía en esas experiencias, terminó ayudándola a encontrar personas capaces de orientarla.

El encuentro que cambió su historia

Durante su infancia y adolescencia, su familia buscó respuestas. Noelia fue evaluada por médicos y psicólogos para descartar cualquier problema físico o emocional.

A los 12 años, mientras un médico familiar le explicaba a su madre que no encontraba ninguna alteración, Noelia comenzó a describir detalles de una persona muy querida por el profesional que ya había muerto. A partir de ese momento, el médico y otras personas vinculadas al espiritualismo comenzaron a acompañarla para que pudiera comprender lo que estaba viviendo. Lejos de quedarse únicamente con una percepción intuitiva, Noelia estudió durante años —y continúa formándose— para entender, transmitir y contener.

“Ser médium es poder comunicar planos, el plano terrenal con el astral, generar la conexión entre alma y espíritu, transitar distintas dimensiones y dar claridad a las personas que están en este plano terrenal. Para mí es un don, una capacidad y una bendición”, explica.

La muerte desde una mirada menos solitaria

La vida, la muerte, lo que sucede cuando el cuerpo físico deja de funcionar y aquello en lo que una persona se transforma al trascender son parte de los temas que atraviesan su trabajo cotidiano.

Noelia también es tanatóloga, una disciplina centrada en el acompañamiento de las personas que enfrentan una pérdida, una enfermedad o el final de la vida. Desde esa formación propone comprender el duelo no como un camino lineal, sino como un proceso profundamente personal que necesita tiempo, escucha y contención.

Su mirada no busca imponer respuestas definitivas. La mediumnidad está atravesada por las creencias, las experiencias personales y la forma en que cada individuo entiende la vida y la muerte. Su propuesta consiste en abrir preguntas: cómo despedirnos, qué lugar ocupan los rituales, cómo convivir con una ausencia y si es posible transformar el dolor sin olvidar a quien partió.

Con sensibilidad y respeto, Noelia Pace invita a hablar de aquello que muchas veces evitamos. Porque reflexionar sobre la muerte también puede ser una manera de valorar la vida, cuidar los vínculos y reconocer la importancia del tiempo compartido.

Fecha, horario y entradas

  • Día: sábado 25 de julio de 2026.
  • Horario: 21.
  • Lugar: Centro Cultural Martín Fierro.
  • Entradas: disponibles en Norte Ticket.

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