martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 20:08
Seguridad.

La justicia mantiene vigente el protocolo antipiquetes tras apelación del Gobierno

El Ministerio de Seguridad celebró la suspensión del fallo que declaraba nulo el protocolo antipiquetes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Protocolo Antipiquete.

Protocolo Antipiquete.

Efectos de la apelación

La Cámara otorgó el efecto suspensivo a la apelación del Gobierno, por lo que el protocolo sigue vigente hasta la resolución definitiva del recurso. La medida fue creada mediante la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad en ese entonces con Patricia Bullrich a la cabeza.

Qué dijo la ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva compartió en sus redes sociales y celebrando la decisión de suspender el fallo expresó: "el protocolo sigue vigente". "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", continuó.

Para finalizar escribió: "El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".

Contexto del protocolo

El protocolo se implementó el 14 de diciembre de 2023 tras protestas contra las políticas del presidente Javier Milei. Su aplicación generó reclamos por presuntas restricciones a manifestaciones y derivó en incidentes judiciales.

