La madre de Tamara Fierro habló tras la sentencia: "Ojalá la justicia de Dios llegue"

Este jueves se conoció el veredicto en el juicio por el femicidio de Tamara Fierro , la joven de Fraile Pintado asesinada en mayo de 2025. El Tribunal resolvió condenar a prisión perpetua a Jairo Guerrero , al considerarlo responsable del crimen.

En la misma resolución, Esteban Pérez recibió cinco años de prisión por encubrimiento agravado , mientras que Maximiliano López fue absuelto . El tribunal estuvo integrado por Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti .

Tras la sentencia, la reacción en la localidad fue inmediata. Vecinos y familiares de Tamara quemaron gomas en señal de protesta , indignados por la condena a Pérez y la absolución de López.

Ante la tensión en la zona, personal policial dispuso custodia en el domicilio de López , quien fue absuelto, y también en la vivienda vinculada a los otros dos.

El dolor de la madre de Tamara

Tamara fierro (1).jpg Justicia por Tamara Fierro.

Luego de conocerse el fallo, Sonia Figueroa, madre de Tamara Fierro, expresó su dolor y cuestionó parte de la sentencia. La mujer sostuvo que no está de acuerdo con la condena a Esteban Pérez ni con la absolución de Maximiliano López.

“Para mí Pérez es tan asesino como Guerrero, porque él vino a continuar, vino a querer deshacerse del cuerpo de mi hija para que Guerrero quede impune. Son dos asesinos”, afirmó.

También se mostró conmocionada por la violencia del crimen: “No entiendo la lógica de una persona de venir y descuartizar un cuerpo, trasladarlo en bolsa, quemarlo y hacer todo lo que hicieron. Ni siquiera enemigos pensarían hacer algo así”, expresó.

Finalmente, sostuvo que espera que la justicia avance más allá de este fallo. “Espero que la justicia cambie y que una persona pueda venir a hacer todo lo que hizo y tener un paseo por la cárcel (por Pérez). Ojalá la justicia de Dios llegue. Yo creo mucho en Dios y espero su justicia”, manifestó.

La palabra del fiscal

Tras la sentencia, el fiscal Ernesto Lian Resúa explicó que la investigación fue compleja desde el inicio.

Según detalló, el caso comenzó como una búsqueda de persona desaparecida, pero rápidamente se convirtió en una causa por femicidio. “Los elementos que teníamos eran muy pocos porque habían calcinado el cuerpo de Tamara, pero obtuvimos cámaras y testimonios para condenar al femicida”, explicó.

Respecto al rol de los otros imputados, indicó que Esteban Pérez tuvo una participación importante, lo que derivó en su condena por encubrimiento agravado.

En cuanto a la absolución de Maximiliano López, el fiscal señaló que el tribunal no consideró suficientes los elementos que vinculaban su participación en el traslado del cuerpo.

Podría haber un segundo juicio

La abogada querellante Mariana Vargas, representante de la familia de Tamara Fierro, adelantó que impugnarán la absolución de López y buscarán avanzar en una nueva etapa judicial.

“Esto no termina acá. Terminó respecto a estos tres acusados, pero vamos a una segunda etapa y a un segundo juicio por otras personas involucradas. A esto lo sabe todo Fraile Pintado”, aseguró.

La letrada también destacó la condena a Guerrero y la pena aplicada a Pérez, aunque insistió en que la causa aún no está cerrada.

juicio tamara f ierro Juicio por Tamara Fierro.

Detalles del femicidio de Tamara Fierro

Tamara Fierro de 29 años fue vista por última vez en la entrada de una vivienda en Fraile Pintado el sábado 24 de mayo. Después de la denuncia, comenzó la búsqueda hasta el lunes 26, cuando encontraron restos óseos que después se confirmaron eran de la joven.

Siguiendo con la cronología, el 26 de mayo en un intenso operativo por la búsqueda de Tamara Fierro, se halló restos óseos en un matadero y basurero de la zona. Tras el cotejo de ADN que efectuaron a la familia se confirmó que los restos finalmente corresponden a la mujer desaparecida.

Los primeros días, tras el crimen, detuvieron a dos personas: uno imputado por "homicidio calificado por circunstancias de género y ensañamiento", y otro acusado de "encubrimiento agravado". Ambos fueron trasladados al penal de Gorriti en la capital jujeña.

Meses después, familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia, porque determinaban que "la causa no avanzaba".