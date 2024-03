La misteriosa historia de la camiseta de Godoy Cruz que apareció en Japón

El argentino contó como se encontró con la camiseta de Godoy Cruz

En una entrevista con colegas de TyC Sports Daniel, quien solicitó mantener su apellido en reserva, compartió que "Volvía a casa después del trabajo en bici y noté la casaca colgada, se me hizo conocida pero seguí de largo. Una camiseta me puede más, y me tuve que dar vuelta para verla mejor. "Casinos de Mendoza" decía, ahí nomás volví, me bajé de la bici y saqué una foto rápida".

La imagen rápidamente se volvió viral en la plataforma, acumulando más de 465 mil visualizaciones, superando los 12 mil likes. g

La razón por la que este argentino se mudó a Japón

Este individuo argentino, quien se trasladó al extremo opuesto del planeta hace algunos años debido a oportunidades laborales en la industria del entretenimiento, es un hincha apasionando, incluso socio, del Nagoya Grampus, un equipo japonés que contó con la participación de Gary Lineker, entre otros destacados jugadores, y que recientemente trascendió por transferir a un jugador al club Argentinos Juniors.

"No conozco a la persona que vive ahí, nunca la vi y todavía no la ubiqué. Pregunté a un par de vecinos cercanos pero nadie lo conoce, espero dar con ese crack pronto. Después del Mundial empecé a ver muchas camisetas de Argentina, más que nada de Messi. De clubes vi varias de Boca. Los 5 grandes son conocidos entre los futboleros de acá, pero a la hora de indumentaria solo vi de Boca", comentó Daniel respecto a cómo se vive el fútbol argentino en dicha zona asiática.

Finalmente, mencionó su familiaridad con el equipo Godoy Cruz y su pasión por las indumentarias futbolísticas. "No sé mucho de la historia del club pero cierto cariño le tengo, por nada en especial. Amo las camisetas de fútbol y me vuelve loco verlas por la calle. Cuando me di cuenta de que había una del Tomba a pocos metros de mi casa, fue un shock, realmente no entendía qué estaba pasando, ¡encima trucha! Más hermoso imposible".