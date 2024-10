La sorpresiva decisión de Cinthia Fernández para expresar el amor por su novio

Un tatuaje en el cuerpo de Cinthia Fernández no deja lugar a dudas.

La bailarina y madre de Charis, Bella y Francesca ha optado por un enfoque discreto respecto a esta noticia, pero el tatuaje confirma su compromiso y su profundo amor.

La condición que le puso Cinthia Fernández a Roberto Castillo para aceptar a su novia

Cinthia Fernández reveló en una conversación con LAM que ella y Roberto Castillo están enfrentando una controversia relacionada con la expareja de él, y aprovechó la ocasión para emitir una clara advertencia.

“Tengo muy en claro lo que no quiero en mi vida, no estaría con un tipo que no se hace cargo de sus hijas ni presencial ni económicamente”, dijo sin filtros la panelista.