Cinthia Fernández elogió a Rusherking y destrozó a la China. 

“Ojalá la China no cague la relación. Él es un pibe sanito, bueno y maduro”, disparó sin ningún filtro la panelista de El Trece. Cuando un compañero indicó “Yo creo en esta pareja”.

Al escucharlo, la ex de Matías Defederico comentó que “ella es una chica que tiene un montón de hijos. Ensamblar una pareja, él siendo tan jovencito, tampoco es tan fácil. Y ella es tremenda. ¡Es tremenda! Es amiga de lo ajeno, de lo ocupado”.

Luego Josefina Pouso intentó ponerle fin a la discusión, “Ay, chicos, déjense de romper los huevos. Son divinos.”, a lo que Cinthia respondió: “Somos realistas y a los hechos nos agarramos”.

Cinthia Fernández no quiso ser menos que la China: "Baclini también me regaló un auto por mi cumple"

“¿Te regalaron un auto para tu cumple?”, le preguntó el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana. “Sí, Martín me regaló un Mercedes para mi cumpleaños. Era un auto blindado”, contó Fernández ante la mirada sorprendida de todos.

Cinthia Fernández se comparó con la China Suárez

El lujoso descapotable que Rusherking le regaló a la China Suárez por su cumpleaños número 31 fue noticia en las últimas horas y en Nosotros a la mañana, Cinthia Fernández sorprendió a todos al vincularlo con una anécdota de su vida personal.

“Te cuento cómo fue. A mí me habían operado de la cabeza, me habían sacado como un bulto que tenía. Yo estaba toda drogada (por la medicación). Me había quedado en la casa de él. Tenía miedo por las nenas que son un poco intensas (y podía golpearme)”, contó Cinthia.

Acto seguido, la panelista expuso sobre la historia: “Yo estaba con anestesia y, de repente, me dice: ‘Vení, acompañame al garaje’. Yo le dije que me sentía para el trastre. Fuimos igual hasta el garaje y mi auto no estaba. Se habían llevado mi auto y en el mismo lugar estaba estacionado el Mercedes”.

Para concluir con la anécdota de Cinthia Fernández, el Pollo Álvarez lanzó con el humor que lo caracteriza: “¡Le voy a recordar a Baclini que dentro de poco cumplo años!”.