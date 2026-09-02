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2 de septiembre de 2026 - 10:59
Espectáculos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya tendrían fecha de casamiento: cuándo sería la boda

Pepe Ochoa reveló en LAM cuándo una de las parejas más famosas del espectáculo pasaría por el altar y anticipó algunos detalles de la celebración.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Mientras crece la expectativa por el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Pepe Ochoa reveló que la pareja tendría previsto pasar por el altar el 30 de octubre. El panelista lo dijo en LAM, en un dato que tomó mayor fuerza luego de que la cantante publicara imágenes de su despedida de soltera en Río de Janeiro.

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La información acerca de la fecha elegida para la boda fue compartida durante la emisión del programa que conduce Ángel de Brito. En ese contexto, Pepe Ochoa dio por confirmada la fecha y expresó: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”.

¿Cómo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Luego de brindar ese dato, el panelista también describió algunas características que tendría el festejo. De acuerdo con su relato, los novios optarían por una celebración de carácter íntimo y discreto, aunque reuniría a una cantidad considerable de invitados para este tipo de eventos. En cuanto a la comida, el menú estaría compuesto por preparaciones informales, de estilo argentino y con un marcado espíritu casero.

El panelista explicó que el enlace tendría una convocatoria relativamente reducida para la magnitud que suele tener la cantante. “La ceremonia va a ser íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, señaló. Al mismo tiempo, anticipó que, pese a la cantidad acotada de invitados, el festejo tendrá una producción importante: “Será a todo trapo. Contrataron al catering Eat, que es uno de los mejores de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”.

En cuanto a la comida, Ochoa explicó que los novios buscarían alejarse de un menú sofisticado y apostarían por opciones más tradicionales. “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien ‘argentas’. Para la picada, en la recepción, va a haber un asado y la idea es que los platos principales sean cosas como milanesas con puré”, detalló.

Durante la conversación, Ángel de Brito puso en duda que pudiera considerarse una celebración pequeña y señaló: “200 personas es un casamiento grande”. A continuación, remarcó que, teniendo en cuenta la amplia cantidad de personas que forman parte del entorno de ambos, el número de invitados podría incluso haber sido considerablemente superior.

Lali Espósito y su despedida de soltera

Al mismo tiempo que estos aspectos de la boda trascendían en televisión, Lali Espósito publicó en su cuenta de Instagram, durante este fin de semana, distintas fotografías y videos de la despedida de soltera que había realizado el fin de semana anterior en Brasil. El viaje contó con la presencia de un grupo íntimo de amigas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

El posteo incluyó además una frase que resumió el espíritu de la celebración: “Celebro a mis amigas / Celebro el amor / Celebrar nos sale re bien”. El álbum permitió ver distintos momentos de la estadía en Río de Janeiro, desde paseos por Ipanema y Leblon hasta jornadas de playa, comidas y encuentros durante la noche.

Entre las imágenes que más llamaron la atención se encontraron las correspondientes a una de las salidas nocturnas del grupo. Para la ocasión, Lali eligió un look completamente blanco y lo complementó con una máscara de conejo, mientras que sus amigas optaron por prendas negras y utilizaron el mismo accesorio. Luego de compartir una cena, la celebración continuó en un boliche.

En otro momento de la celebración, la cantante sorprendió al aparecer con una máscara que reproducía el rostro de Pedro Rosemblat, un elemento que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más destacados por los usuarios en las redes sociales. Además, el grupo llevó accesorios vinculados con la próxima boda, como anteojos que tenían la palabra “Bride” y otros objetos relacionados con la celebración previa al casamiento.

En una de las jornadas durante el día, las amigas también lucieron remeras especialmente diseñadas para la ocasión, cada una con imágenes de parejas reconocidas. Lali Espósito llevó una estampa protagonizada por Carola Reyna y Boy Olmi, una elección que fue interpretada como una referencia a un vínculo de larga duración y estabilidad.

El festejo también incluyó imágenes de distintos momentos de la estadía, entre ellos comidas, jornadas de playa, room service y escenas de la noche, acompañadas por mensajes relacionados con el próximo enlace. Por el momento, Lali Espósito y Pedro Rosemblat no hicieron pública ninguna confirmación sobre la fecha o el lugar elegido para la ceremonia. Sin embargo, la información brindada por Pepe Ochoa señaló el 30 de octubre como el día previsto para la boda.

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