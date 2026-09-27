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27 de septiembre de 2026 - 19:03
Futbol.

Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi en ese recordado abrazo

El español recordó el abrazo con Lionel Messi tras la final del Mundial 2026 y reveló las palabras que eligió para despedir al capitán argentino.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El abrazo afectuoso entre Lamine Yamal y Lionel Messi tras el título mundial de España ante la Argentina, en julio pasadoYuki Iwamura - AP

El abrazo afectuoso entre Lamine Yamal y Lionel Messi tras el título mundial de España ante la Argentina, en julio pasadoYuki Iwamura - AP

Pasaron poco más de dos meses desde aquella imagen que recorrió el mundo, Lionel Messi y Lamine Yamal. España acababa de conquistar el Mundial 2026 después de derrotar 1-0 a Argentina en tiempo suplementario y, mientras comenzaban los festejos, Lamine Yamal se acercó a Lionel Messi para abrazarlo.

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Ahora, el joven español reveló qué le dijo al capitán argentino durante aquel encuentro: “Gracias por todo lo que le has dado al fútbol”. Yamal explicó que el gesto nació de manera espontánea y que no buscó construir una imagen para las cámaras.

La escena tuvo todavía más significado por todo lo que rodeó a ambos futbolistas durante el Mundial: el jugador llamado a marcar una nueva generación abrazando a quien dominó buena parte de las últimas dos décadas del fútbol mundial.

“Gracias por todo lo que le has dado al fútbol” “Gracias por todo lo que le has dado al fútbol”

El abrazo de Yamal y Messi después de la final

La final se disputó el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. España venció 1-0 a Argentina gracias al gol de Ferran Torres a los 106 minutos y conquistó así su segunda Copa del Mundo.

Yamal tenía apenas 19 años y disputaba su primer Mundial. Messi, con 39, jugaba su sexta Copa del Mundo y acababa de conducir nuevamente a Argentina hasta una final. Cuando terminó el partido, el español decidió acercarse al argentino. Lejos de las celebraciones inmediatas por el título, hubo lugar para unas palabras de reconocimiento.

“Gracias por todo lo que le has dado al fútbol”, fue el mensaje que eligió.

Yamal contó que no pensó en el impacto que podía generar aquella imagen. Simplemente sintió que debía hacerlo.

Una historia que había comenzado cuando Yamal era un bebé

El abrazo volvió inevitable una de las imágenes más llamativas de los últimos años.

En 2007, cuando Yamal tenía apenas unos meses de vida, Messi participó de una producción fotográfica solidaria junto al pequeño Lamine y su familia. Las imágenes formaban parte de un calendario benéfico realizado en colaboración con UNICEF y la Fundación Barcelona.

En una de aquellas fotografías se ve al entonces joven jugador argentino bañando al bebé. Diecinueve años después, los dos terminaron enfrentándose en una final de la Copa del Mundo.

La foto permaneció prácticamente desconocida durante años. Yamal explicó que incluso había pedido a su padre que no la difundiera porque no quería que su carrera quedara atravesada permanentemente por las comparaciones con el argentino.

“Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi” “Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi”

Lamine Yamal revela su charla con Lionel Messi tras el Mundial La foto fue tomada en 2007 para un calendario solidario impulsado por Unicef, la Fundación Barcelona y el diario Sport, luego de que la familia del futbolista ganara un sorteo.

Lamine Yamal revela su charla con Lionel Messi tras el Mundial

La foto fue tomada en 2007 para un calendario solidario impulsado por Unicef, la Fundación Barcelona y el diario Sport, luego de que la familia del futbolista ganara un sorteo.

Admiración por Messi, pero con una identidad propia

Yamal nunca ocultó el respeto que siente por Messi y lo considera una referencia histórica. Sin embargo, desde muy joven intentó construir un camino propio.

La fotografía de ambos terminó tomando otra dimensión después del Mundial. Ya no era solamente Messi junto a un bebé durante una producción solidaria: eran dos futbolistas separados por 20 años de edad que terminaron compartiendo el campo en el partido más importante del fútbol.

Y el final volvió la historia todavía más particular. España se quedó con la Copa, pero uno de los primeros gestos de Yamal después de alcanzar el máximo logro de su carrera fue acercarse al argentino que había admirado desde chico.

Esta vez no hubo una bañera ni una sesión de fotos preparada.

Hubo un abrazo y nueve palabras: “Gracias por todo lo que le has dado al fútbol”.

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