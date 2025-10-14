martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 07:55
Liga Profesional

Lanús vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Lanús y Godoy Cruz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Lanús vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Lanús y Godoy Cruz, por la fecha 13 del Clausura, se jugará el próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.

Lee además
racing club vs aldosivi: previa, horario y como llegan para la fecha 13 del clausura

Racing Club vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
argentinos juniors vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 13 del clausura

Argentinos Juniors vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Lanús y Godoy Cruz

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús logró un triunfo por 2-0 ante Independiente. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz viene de empatar 0-0 ante Independiente Riv. (M). En sus últimos 4 encuentros logró igualar 3 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

En la siguiente jornada llegará el clásico del Sur, el partido que esperan los fanáticos de Lanús y Banfield. Los eternos rivales se verán las caras el 2 de noviembre, en el estadio Florencio Sola.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Godoy Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Argentinos Juniors vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Dep. Riestra empató 1-1 en su visita a Platense

Quién será el campeón de la Liga Profesional: el pronóstico según la inteligencia artificial

Lanús domina y gana con un sólido 2-0 a Independiente

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Foto archivo.
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel