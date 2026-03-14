Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Por la fecha 11 del Apertura, Newell`s y Lanús se enfrentan el martes 17 de marzo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Fortaleza.
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Por la fecha 11 del Apertura, Newell`s y Lanús se enfrentan el martes 17 de marzo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Fortaleza.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Estudiantes con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 2 a favor.
En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 1-1 ante Platense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 8 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El encuentro será supervisado por Bruno Amiconi, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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