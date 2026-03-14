Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

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Por la fecha 11 del Apertura, Newell`s y Lanús se enfrentan el martes 17 de marzo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Newell`s El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Estudiantes con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura En la fecha pasada, Newell`s finalizó con un empate 1-1 ante Platense. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y le han encajado 8 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1. El encuentro será supervisado por Bruno Amiconi, el juez encargado.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Vélez: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 26 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Lanús: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús y Newell`s, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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