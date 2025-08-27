miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 16:38
Capital.

Lanzan taller de oratoria de comunicación personal y profesional: cómo inscribirse

La capacitación está destinada a fortalecer la expresión oral y la confianza al hablar en público.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, invita a la comunidad a participar del Taller de Oratoria, una propuesta destinada a mejorar la expresión oral, la presencia y la confianza al hablar en público.

Lee además
Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen video
Tránsito.

Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen
FNE 2024: llega la segunda edición del Festival Primavera en las Alturas
Uquía.

FNE 2025: llega la tercera edición del "Festival Primavera en las Alturas"

La actividad se desarrollará el jueves 28 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Club de Emprendedores, ubicado en Av. España 1500, Parque San Martín. La capacitación estará a cargo del Mg. Lic. Matías E. Rivera, especialista en comunicación y oratoria.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para superar el miedo escénico, optimizar la comunicación y potenciar la proyección personal y profesional de los participantes.

La inversión es mínima y los cupos son limitados. Los interesados pueden realizar su inscripción previa a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo accidente en avenida Hipólito Yrigoyen

FNE 2025: llega la tercera edición del "Festival Primavera en las Alturas"

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Caso Matías Jurado: investigan el recorrido de la tarjeta SUBE del presunto asesino serial

Lo que se lee ahora
Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel