Lanzan taller de oratoria de comunicación personal y profesional: cómo inscribirse

Foto ilustrativa.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, invita a la comunidad a participar del Taller de Oratoria, una propuesta destinada a mejorar la expresión oral, la presencia y la confianza al hablar en público.

La actividad se desarrollará el jueves 28 de agosto, de 17:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del Club de Emprendedores, ubicado en Av. España 1500, Parque San Martín. La capacitación estará a cargo del Mg. Lic. Matías E. Rivera, especialista en comunicación y oratoria.

El taller tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para superar el miedo escénico, optimizar la comunicación y potenciar la proyección personal y profesional de los participantes.

La inversión es mínima y los cupos son limitados. Los interesados pueden realizar su inscripción previa a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

