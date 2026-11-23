En plena pandemia, en un asentamiento de Alto Comedero.

La llegada de la Navidad vuelve a despertar el espíritu solidario en Jujuy. La organización Almas Solidarias lanzó una nueva campaña para reunir alimentos, juguetes y aportes económicos destinados a familias de distintos barrios de la provincia que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El objetivo es que puedan compartir una Nochebuena especial, con una mesa navideña y regalos para los más pequeños.

Ayuda. La Casita del Niño de Jujuy realiza una colecta para reparar una máquina con la que hacen pan para 100 chicos

La iniciativa busca acompañar a familias que enfrentan dificultades económicas, pero también a aquellas que atraviesan enfermedades, situaciones de violencia y otras problemáticas que afectan su vida cotidiana.

Desde hace 13 años, Almas Solidarias trabaja para brindar ayuda a familias jujeñas que necesitan acompañamiento. A lo largo de este tiempo, sus integrantes organizaron diferentes eventos y campañas solidarias en distintos puntos de Jujuy.

Cada iniciativa cuenta con la colaboración de personas que, a través de sus donaciones, contribuyen a sostener las acciones de la organización.

Para sus integrantes, cada donación representa mucho más que una ayuda material: es una manera de acercarse a quienes necesitan sentirse acompañados.

En plena pandemia, en un asentamiento de Alto Comedero.

Qué se puede donar para la colecta de Navidad

En esta oportunidad, Almas Solidarias busca reunir productos para preparar bolsones navideños y juguetes destinados a los niños de las familias beneficiarias.

Quienes deseen colaborar pueden aportar:

Alimentos y productos navideños: pollo, gaseosas, budines, pan dulce y otros productos para compartir en Nochebuena.

Juguetes en buen estado: destinados a los más pequeños.

Aportes económicos: para contribuir con la compra de los productos necesarios.

La campaña está abierta a todas las personas que quieran sumarse, ya que cada colaboración, por pequeña que sea, puede ayudar a construir una Navidad diferente.

Evento solidario en Caimancito.

Cómo colaborar con Almas Solidarias en Jujuy

Las personas interesadas en realizar una donación o conocer más detalles sobre la campaña pueden comunicarse a los siguientes números:

Fede: 3884847073.

Agu: 3884293396.

“Entre todos podemos ayudar para que estas familias pasen una Navidad como se merecen”, es el mensaje con el que la organización invita a la comunidad a participar.