Largas filas en ANSES Jujuy: hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025

En las últimas semanas se registran largas filas en la sede de ANSES del centro de San Salvador de Jujuy. La situación responde a que el organismo confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025, trámite necesario para certificar que los menores de edad cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación y la asistencia escolar correspondiente al ciclo lectivo.

image Libreta AUH 2025: hasta cuándo se puede presentar y cómo es el trámite Para recibir este beneficio, es importante cumplir presentar algunos documentos, como el DNI de los padres y los hijos. Además, los más chicos deben asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, y demostrarlo a través de la Libreta AUH.

Con su presentación, los titulares podrán acceder al cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior. A continuación, conocé cómo hacerlo.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH Según informó ANSES, la Libreta AUH se podrá presentar hasta el 31 de diciembre de 2025 para cobrar el 20% retenido de este año.

Si no la entregaste en este plazo estipulado, perderás el derecho a cobrar el monto acumulado, aunque seguirás recibiendo el 80% de la asignación de manera regular. ANSES LIBRETA AUH Cómo se hace el trámite El trámite puede hacerse a través de "mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. También podés presentarlo en alguna oficina de atención presencial de la entidad. Para esto, no necesitas contar con turno previo: Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y sellos requeridos.

Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

