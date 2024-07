Laura Carabajal empató en Salta en un fallo polémico

Tras el veredicto, se escucharon algunos silbidos ya que el público vio ganadora a la jujeña y lo hizo sentir. “ Me sorprende el fallo . Cuando dijeron dividido, esperaba que por lo menos dos jueces me den ganadora”, lamentó.

“Sé que siempre de visitante me cuesta con los jueces, que a veces fallan mal, pero lo que pasa debajo del ring no me corresponde”, declaró la pugilista. “Me quedo con la pelea y el espectáculo que brindé, y los aplausos del público presente”.

Laura Carabajal Laura Carabajal

“Me preparé a conciencia. Sabía que iba a ser una pelea con una muy buena rival, pero confío en el entrenamiento”, dijo y aseguró que terminó entera. “La tuve sentida en varios rounds, pero los jueces no vieron eso”, y subrayó su agradecimiento a Salta porque “me hacen sentir como si estuviese en casa”.

Los antecedentes de Laura Carabajal

La última presentación de Carabajal había sido en diciembre del 2023 ante Florencia Zalazar, cuando cayó por puntos en un combate realizado en Santa Fe, velada que se disputó en la ciudad de Margarita. La ganadora logró imponer condiciones ante la pupila de Daniel Miranda.

En julio de ese año, Carabajal perdió ajustadamente ante Elizabeth Cabrera, en un combate de boxeo realizado en Montevideo, Uruguay. La velada se realizó en el majestuoso hotel Radisson Victoria Plaza de la capital uruguaya.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones