Ley Bases: el ajustado cronograma para aprobarla antes del Pacto de Mayo

Las posibilidades de realizar modificaciones que puedan generar demoras son muy limitadas. Por necesidad, han elaborado un plan con el fin de alcanzar el objetivo legislativo deseado dentro del plazo establecido, un requisito indispensable para demostrar capacidad de gobierno a los inversores. En la próxima semana, que comienza el lunes 28 de abril, tienen la intención de aprobar el proyecto en la cámara baja. En la semana siguiente, que inicia el lunes 6, planean completar la convocatoria de las comisiones para obtener el dictamen en el Senado.

La fecha del 13 se reservaría para la discusión en el pleno. Sin embargo, incluso si el cronograma se desarrolla según lo previsto; si no se cometen fallos y si no se enfrentan a movimientos inesperados por parte de la oposición en el último momento, solo contarán con una semana para obtener apoyos para el importante evento político, al que se refieren como el "comienzo" de la nueva gestión.

El Gobierno confía a medias en el "bloque de los 39″ que logró reunir la vicepresidenta para hacer funcionar el cuerpo.

No obstante, en el gobierno nacional se abstienen de responsabilizar a Milei por establecer un límite de dos meses para la aprobación del polémico conjunto de leyes. “Estamos muy al filo, sí. Pero si Javier no restringía con un límite o no ponía este deadline, estos te estiraban hasta el infinito”, aseguró un diputado libertario destacado, respecto a los opositores “aliados” que ya han demostrado poder para “correr el arco” en diversas ocasiones. “Los tiempos están justos, pero dentro de los plazos”, agregaron en la sede del Gobierno.

Aunque insinuaron que existe la posibilidad de que se firme el Pacto de Mayo antes de que se apruebe la ley Bases, no lo vieron como una situación preferible. “No tiene mucho sentido sentarse a discutir un plan de largo plazo si no pudimos consensuar lo más básico que pedimos”, dijo un funcionario en Balcarce que, sin embargo, agregó: “Conociendo a Karina y a Javier, se hace igual, pase lo que pase y estén los que estén”.

Vigilante, el sector político del Gobierno -encabezado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su vice, Lisandro Catalán; el asesor Eduardo "Lule" Menem, quien está vinculado a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su adjunto, José Rolandi- ha encomendado a los grupos libertarios la tarea de utilizar las normativas de ambas Cámaras para agilizar al máximo el procedimiento.

La semana que viene estará atravesada por la manifestación de la CGT y sectores de la izquierda por el Día del Trabajador.

Ley Bases: las posibilidades de que se apruebe

Son conscientes de que su capacidad de influencia frente al PJ y al kirchnerismo es bastante limitada y están inquietos, especialmente por el lapso de siete días que deben respetar entre la emisión de un dictamen y el debate en el pleno, según las normativas de la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados lograron eludir ese requerimiento: se emitió un dictamen el día anterior y enseguida, el líder del grupo parlamentario, Gabriel Bornoroni, mediante el secretario legislativo, Tomás Figueroa, convocó a una sesión extraordinaria para cuatro días posteriores. Sin embargo, en el Senado, podrían enfrentar mayores dificultades.

“Los senadores son extremadamente normativistas. El reglamento se puede exceptuar con voluntad política, y se ha hecho. Pero no es fácil forzarlo siendo minoría. Cristina (Kirchner) lo manejaba de taquito, nosotros tenemos otros límites”, indicó un referente libertario legislativo acerca del poder real de la presidenta previsional del Senado, Victoria Villarruel.

No descartaron que Guillermo Francos empiece a introducir el acuerdo en la instancia de discusiones en comisión.

El "bloque de los 39"

Confían a medias en el “bloque de los 39″ que logró reunir la vicepresidenta para hacer funcionar el cuerpo, diezmado por los cruces de las últimas semanas con la UCR. De hecho, la semana que viene el -muy crítico- senador radical Martín Lousteau logró las firmas suficientes para convocar a una sesión especial para debatir el presupuesto universitario, un tema en extremo espinoso para el oficialismo después de la masiva marcha del martes contra el ajuste en el ámbito educativo público. “Eso corre en paralelo”, se atajaron en Gobierno.

Otras dificultades se suman a la situación. La próxima semana estará marcada por la protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT) y grupos de izquierda en conmemoración del Día del Trabajador. Los sindicatos podrían aprovechar esta fecha para ejercer más presión en contra de la reforma laboral, a pesar de los esfuerzos del gobierno para eliminar los aspectos más controvertidos, especialmente la supresión de la contribución sindical.

Con sumo cuidado para no entorpecer las sensibles conversaciones sobre la ley Ómnibus con los gobernadores y el partido radical, Innovación Federal y el PRO, Guillermo Francos aún no ha abordado el tema del 25 de Mayo, y mucho menos ha solicitado garantizar la presencia. "No hay que adelantarse", señalan en el Gobierno. No obstante, no descartaron la posibilidad de que el ministro político comience a plantear el acuerdo durante las discusiones en comisión. “Como estrategia tiene sentido empezar a deslizarlo, no es necesario esperar a que se apruebe Bases para, aunque sea, empezar a hablarlo”, dijeron, con evidente prisa.

Durante la semana que comienza el lunes 22, y a medida que se acerca la fecha del evento en Córdoba, es posible que se concierte una reunión entre el Ministro de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, o alguno de sus subalternos, como el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y los representantes de las provincias.

La reunión estaba originalmente prevista como un paso previo al debate en el ámbito legislativo. Sin embargo, el Gobierno optó por posponerla con el fin de respaldar técnicamente los 10 puntos presentados por Milei el 1ro de marzo durante la preparación apresurada del acuerdo virtual. Aún no está determinado si tendrán el tiempo necesario para llevar a cabo esta tarea, o si se verán obligados a lanzarse a una convocatoria sin margen para demasiadas formalidades preliminares.