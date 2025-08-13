Los Andes vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Los Andes se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Eduardo Gallardón.
Por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Los Andes se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Eduardo Gallardón.
Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.
Los Andes terminó con un empate en 0 frente a Gimnasia y Tiro en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.
Quilmes llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Racing (Cba). Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
El encuentro será supervisado por Juan Loustau, el juez encargado.
