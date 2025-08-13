miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:52
Los Andes vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Los Andes y Quilmes se miden en el estadio Eduardo Gallardón el sábado 16 de agosto y Juan Loustau es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Los Andes se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Eduardo Gallardón.

Así llegan Los Andes y Quilmes

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional

Los Andes terminó con un empate en 0 frente a Gimnasia y Tiro en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional

Quilmes llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Racing (Cba). Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El encuentro será supervisado por Juan Loustau, el juez encargado.


Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 21: vs Alvarado: Postergado
  • Zona A - Fecha 29: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
Horario Los Andes y Quilmes, según país

