Los Andes vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Por la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, Quilmes y Los Andes se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Eduardo Gallardón.

Así llegan Los Andes y Quilmes Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional Los Andes terminó con un empate en 0 frente a Gimnasia y Tiro en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional Quilmes llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Racing (Cba). Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Quilmes sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0. El encuentro será supervisado por Juan Loustau, el juez encargado.

Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 28: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 21: vs Alvarado: Postergado

Zona A - Fecha 29: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Horario Los Andes y Quilmes, según país

