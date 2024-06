Luis Caputo aseguró que las jubilaciones "subieron un 100% en dólares"

En esta situación, tras las declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción sobre la gravedad del sector, Luis Caputo, quien actualmente desempeña el rol de ministro de Economía, mencionó: "Hubo que tomar medidas dolorosas pero que eran absolutamente necesarias . La prioridad era alcanzar el equilibrio fiscal, los problemas de Argentina siempre se originaron por esto, no podíamos seguir así y el Presidente tuvo un gran nivel de coraje para hacer las cosas, y no es locura, es convicción".

"Lo primero que me dijo Javier Milei fue que el objetivo era ir a déficit cero protegiendo a los más vulnerables y eso fue lo que hicimos. Los protegimos con la plata que les llega directo a ellos. La Asignación Universal por Hijo subió un 335%, casi 100% en términos reales. La Tarjeta Alimentar subió 135%, el plan Mil Días, 1.200%.Claro que tuvimos en cuenta a los más necesitados, se hizo fundamentalmente así", resaltó en tono irónico.

Además de enumerar sus éxitos sin mostrar señales de incomodidad, añadió: "Desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 4% en términos reales y un 100% en dólares".

"Piérdanle el miedo a esta poca gente que quiere entorpecer todo. Que no siga el fantasma ese de 'no los van a dejar gobernar' porque tenemos sólo siete senadores. Bueno, habrá elecciones dentro de un año y se mejorará. No puede ser que 200 tipos puedan tener de rehenes a tantos millones de argentinos", criticó. Y apuntó: “Si esto sigue así, al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos”.

"Pasaron seis meses nada más y hoy, en mayo, salimos de terapia intensiva, logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación", concluyó.

