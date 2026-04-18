Madonna sorprendió en Coachella 2026 junto a Sabrina Carpenter y desató la euforia del público

La presencia de Madonna en el escenario de Coachella 2026 generó una verdadera explosión de euforia entre los miles de asistentes. La artista fue invitada sorpresa durante el show de Sabrina Carpenter, en lo que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.
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Madonna sorprendió en Coachella
La aparición ocurrió durante el segundo fin de semana del evento, cuando el recital de Carpenter ya estaba en su punto más alto. Sin previo aviso, Madonna irrumpió en el escenario y el público reaccionó con gritos, aplausos y ovaciones, sorprendidos por la inesperada colaboración.
Ambas artistas interpretaron algunos de los clásicos más icónicos de la carrera de la reina del pop, como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de presentar material nuevo que formará parte del próximo álbum de Madonna.
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Madonna sorprendió en Coachella
El show tuvo un fuerte componente simbólico: marcó el regreso de Madonna al festival tras varios años y a dos décadas de su histórica primera presentación en ese mismo escenario. La propia artista definió el momento como un “círculo completo”, resaltando el valor de la música como herramienta de unión.
La performance también destacó por su impacto visual y estético, con ambas cantantes desplegando una puesta en escena potente y coreografías que acompañaron cada canción. La química entre generaciones, una leyenda del pop y una de las artistas más influyentes del presente, fue uno de los puntos más celebrados por los fanáticos.
El paso de Madonna por Coachella no solo reafirmó su vigencia en la industria musical, sino que también consolidó el show de Sabrina Carpenter como uno de los más destacados de la edición 2026 del festival, que reunió a figuras de primer nivel y volvió a posicionarse como uno de los eventos musicales más importantes del mundo.
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