Maestra jujeña viajó a Posadas, dejó valijas en la terminal y no se las devolvieron

El empleado que la atendió le informó que el servicio estaba disponible hasta las 20:00, pero que si se retrasaba, podía avisarle por mensaje. "Tipo 19:45 le mandé un mensaje que iba a llegar entre las 20:10 y 20:15, ya que mi colectivo hacia Leandro N. Alem salía a las 20:20", explicó. Sin embargo, al llegar a la terminal, el encargado no estaba y no pudo retirar sus pertenencias.

"Me vi obligada a hospedarme en un alojamiento cercano a la terminal, gastando 40 mil pesos. Al día siguiente fui nuevamente a la guardería de equipajes y el muchacho en cuestión seguía sin aparecer. Como tenía un papel con su nombre, lo esperé hasta las 12:30, pero nunca llegó", detalló.

En su búsqueda de ayuda, Chambi acudió al centro de información de la terminal, donde le sugirieron registrar una queja en un libro de reclamos. Luego, se dirigió a las oficinas municipales y a la Policía, pero tampoco obtuvo respuestas.

"Me fui a Alem y desde allá llamé varias veces a la oficina de guarda equipajes, pero nadie contestó. También contacté al centro de información, donde me dijeron que no había nadie", lamentó. Finalmente, este martes, ante la falta de soluciones y con la necesidad de regresar a su trabajo docente, decidió volver a Jujuy sin poder retirar sus pertenencias, que aparentemente seguían en la terminal, aunque no existen certezas.

