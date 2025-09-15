Manchester City vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El duelo entre Manchester City y Napoli correspondiente a la fecha 1 se disputará en el Etihad Stadium desde las 16:00 (hora Argentina), el jueves 18 de septiembre.

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Newcastle United vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Manchester City.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.