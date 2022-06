Marino Rótolos: puede haber pedido de captura con recompensa

“Todo indicio lo procesamos e investigamos. Es un tema que hay que seguirlo hasta que caiga, no es fácil pero esperamos tener respuestas por el bien de todos”, sostuvo Sosa.

El funcionario aclaró también que por el momento no pueden aseverar si está a dentro o afuera de la provincia por lo que analizan varias hipótesis. “Muchas de ellas nos llegaron durante el fin de semana que pasó por lo que montamos un operativo en el límite con Salta pero no obtuvimos ningún resultado. De todas maneras no descartamos nada y lo tomamos como una situación Hipotética”, explicó.

Solicitarán lanzar pedido de captura con recompensa

El Secretario de Seguridad adelantó que una de las personas que forma parte de su equipo se fue a hablar con el fiscal que interviene en el caso para solicitarle la posibilidad de lanzar un pedido de captura con recompensa para de alguna manera “ahorrar más en los datos que nos llegan”.

El entrevistado dijo también que manejan diversas hipótesis, están indagando a diferentes personas, investigando sectores para ver si hay algún tipo de contacto. “Estamos buscando en Jujuy, Salta y en la frontera con Bolivia tras los datos recibidos”, indicó Hugo Sosa.

Con relación a los tiempos, el Secretario de Seguridad explicó que muchas veces ocurre que ante un hecho similar las personas logran ser recapturadas a las pocas horas. En otros casos lleva días, semanas y hasta meses.

Por último, Higo Sosa informó a nuestro medio que actualmente hay tres comisiones de investigaciones de la provincia “pura y exclusivamente abocadas a este mismo caso”.

En caso de poder aportar cualquier dato que pueda servir a la causa, se deben acercar a cualquier comisaría cercana o bien comunicarse al 911.