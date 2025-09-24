Mario Pizarro: "Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños"

Mario Pizarro.

Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Caimancito, Daniel Gurrieri y su equipo de gestión donde expresó su preocupación por el rumbo del país y su impacto en los municipios.

“El gobierno nacional abandonó a los argentinos, eliminando el envío de fondos para obras y servicios indispensables, pero en Jujuy hay un Estado cercano a la gente que resuelve problemas”, enfatizó.

Pizarro valoró la “fuerte presencia del Gobierno de Jujuy” para concretar obras que brindan respuestas a las necesidades de los vecinos y ratificó su compromiso con la provincia.

“Voy a llegar al Congreso de la Nación para defender a los jujeños, parado en la vereda opuesta a la de Milei”, aseguró. El dirigente también se refirió a su recorrida por el interior provincial, en la que —según explicó— dialoga con los vecinos sobre los desafíos de la gestión.

“En cada ciudad pongo la cara y miro a los ojos a los jujeños para decirnos con franqueza lo que falta hacer y hay que corregir”, expresó. En el cierre, Pizarro fue crítico con el Gobierno nacional: “Tenemos que conversar con la gente y abordar la crítica situación del país, situación resultante de un presidente que atropella todo y a todos con crueldad”, sentenció. WhatsApp Video 2025-09-24 at 18.50.44

