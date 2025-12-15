Martín Fierro de Streaming 2025: todos los ganadores

Lo del Turco, con el Turco García a la cabeza, tambíen logró un premio.
CONDUCCIÓN FEMENINA
1. Nati Jota - OLGA - GANADORA
2. Malena Pichot - Futurock
3. Paula Chaves - OLGA
4. Vicky Garabal - Luzu
5. La Tora - luzu y TLF Streams
6. Sofi Martinez - TLF Streams
CONDUCCIÓN MASCULINA
1. Luquita Rodríguez - Vorterix - GANADOR
2. Tomás Rebord - Blender
3. Migue Granados - OLGA
4. Nicolás Occhiato - Luzu
5. Ángel de Brito - Bondi
6. Pedro Rosemblat - Gelatina
Nati Jota, ganadora como Mejor conducción femenina.
CO-CONDUCCIÓN FEMENINA
1. Lía Copello - Gelatina
2. Flor Jazmín - Luzu
3. Gime Accardi - OLGA
4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA
5. Agos Palazzolo - Vorterix
6. Juli Poggio - La casa
CO-CONDUCCIÓN MASCULINA
1. Juan Ruffo - Blender
2. Germán Beder - Vorterix
3. Damián Betular - OLGA - GANADOR
4. Marcos Aramburu - Gelatina
5. Santi Talledo - Luzu
6. Sebastián Manzoni - La casa
VOZ PERIODÍSTICA
1. Iván Schargrodsky - Cenital -GANADOR
2. Luciana Geuna - OLGA
3. Flor Halfon - Gelatina
4. Esteban Trebucq - Bondi
5. Carolina Amoroso - Infobae
6. Gonzalo Aziz - La Casa
Luquita Rodríguez, ganador de una estatuilla.
FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA
1. Malena Guinzburg - Vorterix
2. Charo López - Gelatina
3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina
4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA
5. Anita Esposito - Luzu
6. Anacleta - Blender
FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA
1. Guille Aquino - Blender
2. Nachito Saralegui - Vorterix
3. Pelao Khe - OLGA
4. El Trinche - Luzu
5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR
6. Rober Galati - Vorterix
7. Leo Greco - canal 22
ENTREVISTADOR
1. Miguel Granados - OLGA
2. Pedro Rosemblat - Gelatina
3. Julia Mengolini - Futurock
4. Juan Pablo Varsky - Clank! - GANADOR
5. Andrés Duka - Carnaval
6. Mili Hadad - Infobae
VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA
1. Pablo Giralt - Mobile Sports
2. Nani Senra - AZZ
3. Gastón Edul - OLGA
4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR
6. Octavio Gencarelli - Gelatina
7. Diego Díaz - picado TV
Yoyi Francella ganó en la categoría Co conductora femenina en el Martín Fierro de Streaming por su trabajo en Luzu.
COLUMNISTA
1. Paulo Kablan - OLGA
2. Barbano - Luzu
3. Iván Schargrodsky - Blender
4. Emiliano Goggia - Gelatina
5. Naty Maldini - Futurock
6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR TALENTO REVELACIÓN
1. Tomás Limansky - Gelatina
2. Anacleta - Blender
3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA
4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu
5. Luli González - OLGA
6. Lola Latorre - La Casa
DUPLA DEL AÑO
1. Luli y Morte - OLGA
2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR
3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu
4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu
Damián Betular no sólo fue uno de los conductores de la ceremonia, sino que se alzó con uno de los premios.
STREAMER
1. Martín Cirio
2. La cobra
3. Davo - GANADOR
4. Spreen
5. Mernosketti
6. Coker
7. Juli Manzotti
MAGAZINE
1. AQN - Luzu
2. SI - OLGA - GANADOR
3. Rumis - La Casa
4. Escucho ofertas - Blender
5. Deja que entre el sol - Vorterix
6. Tengo capturas - La Casa
7. Se picó - República z
INTERÉS GENERAL
1. NDN - Luzu - GANADOR
2. PLM - Vorterix
3. Hay algo ahí - Blender
4. Bestia Bebé - Futurock
5. TDT - OLGA
6. Story time - Bondi
SEMANAL
1. Los no talentos - LUZU
2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR
3. Xtream Master - Luzu
4. Bang Bang - Gelatina
5. Reporte minoritario - VTX
6. Negocios son negocios - Mundo dinero
7. Estás a tiempo - Stream Room TVP
8. Ahora en Jaque - Ahora Play
Momi Giardina posó orgullosa al ganar como Figura humorística femenina.
HUMORÍSTICO
1. SQV - OLGA - GANADOR
2. La gambeta - DGO
3. Qué olor - Gelatina
4. Edición Especial - Luzu
5. Viernes Trece - El Trece
6. Cinco minutos mas - Vorterix
MÁS BORDER DEL STREAMING
1. Patria y Familia - Luzu
2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR
3. El fin del mundo - Olga
PROGRAMA REVELACIÓN
1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR
2. Se fue larga - Luzu
3. Dopaminas - Vorterix
4. Sumergidas en data - La Casa
5. Había que decirlo - El trece
6. Maxi mediodia - Ahora Play
TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL
1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR
2. Día Rosarino - OLGA
3. 2do Aniversario - OLGA
4. Tini - La Casa
5. Gelatón - Gelatina
6. El baile más grande del universo - Universo TV
Flavio Azzaro, ganador como mejor Voz Periodística Deportiva.
TRANSMISIÓN ESPECIAL
1. 24hs TDT - OLGA
2. Revolución en La Casa - La Casa
3. 20 años de YouTube - Blender
4. LUZU FC - Luzu
5. Stream Conicet - GANADOR INFORMATIVO
1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR
2. Paraíso Fiscal - OLGA
3. La mañana - Infobae -GANADOR
4. Circo Freak - Gelatina
5. Tiempo libre - La Casa
6. Tremenda mañana - Bondi
7. Divino Tesoro - Murad
POLÍTICO
1. 540 - Cenital +
2. La misa - Carajo
3. Data Clave - Carnaval
4. Mate Central - Mate
5. Multiverso Fantino - Neura
6. Industria Nacional - Gelatina - GANADOR
Seba de Caro, ganador a mejor Columnista.
DEPORTIVO
1. 412 - 412
2. CEF - AZZ -GANADOR
3. Golgana - OLGA
4. No se pudo - Vorterix
5. Visitantes - Carnaval
6. Mundial - AFA Estudio
MUSICAL
1. Esto es FA!
2. Algo de música - Luzu
3. Un poco de ruido - GANADOR
4. FM Luzu - Luzu
5. Soundtrash - Blender
6. Origamix - Somos origamis & Gelatina
7. Volverme loco - Bombo tv
DE ACTUALIDAD
1. Ángel responde - Bondi - GANADOR
2. El ejército de la mañana - Bondi
3. Resu en Vivo - Resumido
4. Desayuno Intermitente - Blender
5. Ya fue todo - Jotax
6. Elijo Creer - Gelatina
7. La posta del espectáculo - Stream room TVP
Ángela Torres se impuso como Revalación.
MEJOR CONTENIDO ON DEMAND
1. La Cruda - OLGA - GANADOR
2. Asi somos - LUZU
3. El galpón - Vorterix
4. Esto es cine - Blender
5. Banquete - OLGA
6. Una buena excusa - Gelatina
STREAM REACT
1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV -GANADOR
2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
3. Gran Hermano - streams telefe
4. Azzaro reacción - AZZ
PROGRAMA FEDERAL
1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)
3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR
4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR
El galardón a Streamer fue para Davo.
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO
1 OLGA - GANADOR
2 Luzu
3 Gelatina
4 Blender
5 Vorterix
6 Bondi
VOTOS DEL PÚBLICO:
MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR
CLIP DEL AÑO : Luzu TV - GANADOR
Nicolás Occhiato, cabeza de Luzu TV.
MARTÍN FIERRO DE ORO
Stream Conicet: Fondo del mar Créditos: Jaime Olivos/ RSFotos / Prensa Telefe
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.