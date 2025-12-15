lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 10:41
Evento.

Martín Fierro de Streaming 2025: todos los ganadores

La edición de los premios al streaming en vivo tuvo su gran noche, con una sorpresa del ámbito científico y el foco puesto en la disputa entre OLGA y Luzu TV.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Martín Fierro de Streaming 2025.

Martín Fierro de Streaming 2025.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) celebró la entrega de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, creados para destacar lo mejor del universo digital en 2025. El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se emitió en vivo por OLGA y Telefe.

La transmisión contó con la presencia de referentes centrales del mundo online. En una velada marcada por el protagonismo de las señales lideradas por Nico Occhiato y Migue Granados, la sorpresa de la noche fue Stream del Conifet: Fondo del mar, que se quedó con el Martín Fierro de Oro y rompió todos los pronósticos.

Carolina Amoroso, Ramón Indart, Maru Duffard, Gonzalo Sánchez, Mateo Hadad, Andrea Rodríguez y Camila Hadad tras alzarse con la estatuilla por Infobae en vivo.

La gala tuvo como anfitriones a Damián Betular, figura de Sería Increíble en OLGA, y a Paula Chaves, conductora de #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde, también en la misma señal. El evento se emitió en directo por OLGA y Telefe desde las 21, con sede en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

A continuación, se dio a conocer el detalle total de las ternas y las dos distinciones que fueron resueltas mediante la elección del público.

Lo del Turco, con el Turco García a la cabeza, tambíen logró un premio.

CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Nati Jota - OLGA - GANADORA

2. Malena Pichot - Futurock

3. Paula Chaves - OLGA

4. Vicky Garabal - Luzu

5. La Tora - luzu y TLF Streams

6. Sofi Martinez - TLF Streams

CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Luquita Rodríguez - Vorterix - GANADOR

2. Tomás Rebord - Blender

3. Migue Granados - OLGA

4. Nicolás Occhiato - Luzu

5. Ángel de Brito - Bondi

6. Pedro Rosemblat - Gelatina

Nati Jota, ganadora como Mejor conducción femenina.

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA - GANADOR

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

VOZ PERIODÍSTICA

1. Iván Schargrodsky - Cenital -GANADOR

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

Luquita Rodríguez, ganador de una estatuilla.

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

1. Malena Guinzburg - Vorterix

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu

5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR

6. Rober Galati - Vorterix

7. Leo Greco - canal 22

ENTREVISTADOR

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank! - GANADOR

5. Andrés Duka - Carnaval

6. Mili Hadad - Infobae

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. Diego Díaz - picado TV

Yoyi Francella ganó en la categoría Co conductora femenina en el Martín Fierro de Streaming por su trabajo en Luzu.

COLUMNISTA

1. Paulo Kablan - OLGA

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR

TALENTO REVELACIÓN

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

DUPLA DEL AÑO

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

Damián Betular no sólo fue uno de los conductores de la ceremonia, sino que se alzó con uno de los premios.

STREAMER

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo - GANADOR

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

MAGAZINE

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA - GANADOR

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

INTERÉS GENERAL

1. NDN - Luzu - GANADOR

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

SEMANAL

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. Negocios son negocios - Mundo dinero

7. Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. Ahora en Jaque - Ahora Play

Momi Giardina posó orgullosa al ganar como Figura humorística femenina.

HUMORÍSTICO

1. SQV - OLGA - GANADOR

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

MÁS BORDER DEL STREAMING

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR

3. El fin del mundo - Olga

PROGRAMA REVELACIÓN

1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. Maxi mediodia - Ahora Play

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

Flavio Azzaro, ganador como mejor Voz Periodística Deportiva.

TRANSMISIÓN ESPECIAL

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet - GANADOR

INFORMATIVO

1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae -GANADOR

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. Divino Tesoro - Murad

POLÍTICO

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina - GANADOR

Seba de Caro, ganador a mejor Columnista.

DEPORTIVO

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ -GANADOR

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

MUSICAL

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido - GANADOR

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

DE ACTUALIDAD

1. Ángel responde - Bondi - GANADOR

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

Ángela Torres se impuso como Revalación.

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

1. La Cruda - OLGA - GANADOR

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

STREAM REACT

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV -GANADOR

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

PROGRAMA FEDERAL

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR

El galardón a Streamer fue para Davo.

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO

1 OLGA - GANADOR

2 Luzu

3 Gelatina

4 Blender

5 Vorterix

6 Bondi

VOTOS DEL PÚBLICO:

MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR

CLIP DEL AÑO: Luzu TV - GANADOR

Nicolás Occhiato, cabeza de Luzu TV.

MARTÍN FIERRO DE ORO

Stream Conicet: Fondo del mar

Créditos: Jaime Olivos/ RSFotos / Prensa Telefe

