lunes 24 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de noviembre de 2025 - 18:21
CAME.

Más turistas y menos gasto diario: el balance del fin de semana extra largo en Argentina

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) compartió el balance de lo que dejó el fin de semana extra largo de noviembre 2025 en Argentina.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Turismo Argentina

Turismo Argentina

El feriado de cuatro días de noviembre permitió un aumento del 21% en el número de turistas que viajaron, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. En tanto, en alusión a la variación 2024-2025, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que disminuyó el gasto promedio por día por turista.

Lee además
Próximo fin de semana largo: cuándo es
Calendario.

Próximo fin de semana largo: cuándo es
Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo
Para tener en cuenta.

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

Balance del fin de semana extra largo de noviembre 2025

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El crecimiento se vio favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

La estadía promedio fue de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana tuvo sólo tres días.

image

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

Fin de semana XL de noviembre 2025

image

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Los números de los feriados de noviembre (2022/2024/2025)

image

Balance turístico enero-noviembre de 2025

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Próximo fin de semana largo: cuándo es

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

El pueblo que fascina a los amantes de la naturaleza y es ideal para ir este fin de semana largo

De qué murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui

Rechazaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el juicio de Diego Maradona

Lo que se lee ahora
Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes durante su juventud. video
Vida.

La dura historia de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Rescate en Yala.
Operativo.

Rescatan a una mujer que se perdió haciendo trekking en Yala

Intento de Robo en Ruta 1
Jujuy.

Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

Carnaval en Jujuy.
Eventos.

¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Un motociclista murió en Susques.
Trágico.

Un motociclista brasileño derrapó y murió en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel