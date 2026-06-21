Máxima celebró el histórico empate de Curazao: baile, emoción y festejo en el vestuario

Curazao escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al conseguir un empate 0-0 frente a Ecuador, resultado que le permitió sumar su primer punto en una Copa del Mundo. La selección caribeña, que disputa su primer Mundial, resistió los ataques ecuatorianos gracias a una actuación memorable del arquero Eloy Room, quien se convirtió en una de las grandes figuras del torneo.
El resultado tuvo una enorme repercusión en el Reino de los Países Bajos, ya que Curazao es un país autónomo que forma parte de esa nación. Por eso, la familia real siguió de cerca el encuentro y celebró con entusiasmo una igualdad que ya quedó grabada en la historia del fútbol curazoleño.
Baile, abrazos y una fiesta junto a los jugadores
Después del partido disputado en Kansas City, la reina Máxima Zorreguieta, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Ariane bajaron al vestuario para felicitar personalmente al plantel. Allí compartieron abrazos, fotos y hasta se sumaron a los tradicionales bailes que caracterizan a los futbolistas de Curazao, escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
La celebración coronó una intensa jornada para la familia real neerlandesa, que horas antes había estado presente en Houston alentando a los Países Bajos en la goleada 5-1 sobre Suecia. Luego viajaron a Kansas para acompañar a Curazao y terminaron siendo protagonistas de uno de los festejos más emotivos de lo que va del Mundial 2026.
El histórico empate mantiene con vida a Curazao en el Grupo E y alimenta el sueño de seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.
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