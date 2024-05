Máximo Thomsen rompió el silencio y brindó una entrevista: los detalles

No muestra ningún rasgo característico de los reclusos, salvo su postura erguida . Una vez que le quitan las esposas, se coloca de pie con determinación , manteniendo las manos siempre detrás de la espalda . Explica que es una costumbre cuando los camarógrafos le piden que se relaje para comenzar a grabar. Sin embargo, inmediatamente después, se quiebra en llanto a pesar de su esfuerzo por contenerse . Durante la entrevista con colegas de Telenoche, llora en tres ocasiones, especialmente al hablar de Fernando, de su propia madre y de la ruptura con su novia.

Thomsen nota que sus manos están frías. Se sienta, bebe unos sorbos de agua y comienza a rememorar su vida cuando aún gozaba de libertad. “Jugaba al rugby en el CASI y me decían ‘El Campesino’, porque iba a San Isidro desde Zárate. Me preguntaban si había llegado remando, me cargaban”, apunta.

Durante ese lapso de tiempo, expone durante noventa minutos acerca de diversos aspectos: la dinámica de las confrontaciones en las afueras de los boliches de Zárate, cómo coordinó el viaje a Villa Gesell, la razón por la que transportaba una cantidad considerable de alcohol en su vehículo y sus proyectos para aquel periodo de vacaciones que culminaron con el trágico suceso relacionado con el fallecimiento de Fernando.

La nota termina con Thomsen aliviado, como si estuviera más liviano. "Me descargué", dijo.

El exjugador de rugby relata minuciosamente los eventos de la noche del homicidio. Identifica a ciertos amigos, acusa a otros y rememora cómo se desencadenaron los disturbios dentro del local Le Brique. En ocasiones, se coloca en el centro de la situación, mientras que en otras, se aparta y señala a los demás. Expresa su arrepentimiento por sus acciones, pero también solicita que la Justicia no le atribuya responsabilidades que, según afirma, corresponden a otros.

Luego de dos meses de negociaciones, finalmente se concretó la entrevista. Ni Thomsen ni su abogado, Francisco Oneto, impusieron condiciones ni solicitaron compensación económica para hablar, rompiendo así el silencio que los condenados por el asesinato de Fernando han mantenido desde 2020.

Un guardia ingresa, lo inmoviliza y lo conduce de vuelta al pabellón de la Alcaidía de Melchor Romero, donde pasa la mayor parte del día, un total de 20 horas. Antes de partir, asegura que esa noche, como es su costumbre, dedicará sus oraciones a la memoria de Fernando.