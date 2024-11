Mia Khalifa se refirió a los rumores de romance con Julián Álvarez

El contundente comunicado de la actriz porno Mia Khalifa ante los rumores de romance con Julián Álvarez.

Los medios como The Sun (Reino Unido), A Bola (Portugal), Il Messaggero (Italia) y Ok Diario (España) sorprendieron al revelar rumores sobre una posible relación entre el delantero de 24 años y Mia Khalifa, ex estrella del cine para adultos. Esta especulación cobró fuerza en las redes sociales a medida que avanzaban las horas, a pesar de que Julián sigue en pareja con María Emilia Ferrero, con quien vive.