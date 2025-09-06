sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 20:13
Importante.

Miles de pasaportes argentinos con fallas: paso a paso para verificar el tuyo

El Gobierno Nacional informó la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos. Te contamos todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
pasaporte argentina

El Gobierno Nacional informó la detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos, muchos ciudadanos empezaron a preguntarse cómo pueden saber si su documento está afectado sin tener que pasar por un control migratorio. Si bien la anomalía es invisible al ojo humano, existen pasos que permiten anticipar problemas para tramitar la verificación antes de viajar.

Paso a paso para verificar mi pasaporte: cómo saber si tiene una falla

1-Verificar la numeración

El primer indicio es revisar que tu pasaporte pertenezca a los rangos de la serie AAL afectados:

  • AAL314778 – AAL346228
  • AAL400000 – AAL607599
  • AAL616000 – AAL620088

Si tu número entra dentro de estos grupos, deberás tramitar la revisión, aunque no observes irregularidades visibles.

image

2- Revisar la fecha y lugar de emisión

Los pasaportes emitidos en los últimos años, especialmente en consulados del exterior, tienen más probabilidades de estar comprometidos.

Los documentos impresos en la Argentina con las mismas series también deben ser verificados, aunque el riesgo es menor.

3- Observar el estado general del documento

Si bien la falla principal no se ve a simple vista, cualquier desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas puede ser un indicio de que conviene realizar la verificación.

También es recomendable revisar que el sello holográfico y la foto del titular estén completos y sin alteraciones, aunque estos elementos no garanticen la detección de la tinta defectuosa.

4- Preparar la revisión

Los ciudadanos que tengan pasaportes dentro de la serie afectada deben acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en la Argentina o al consulado argentino en el exterior.

Ahí pueden verificar si el documento presenta la anomalía y, en caso positivo, será emitido un nuevo pasaporte sin costo. Para quienes necesiten viajar con urgencia, se puede entregar un pasaporte de emergencia que permita salir del país sin inconvenientes.

