Mirtha Legrand y la anécdota de su encuentro con Perón: ¿Intentó seducirla?

“Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan, que nos llamaron a una cantidad de actores. Siempre recurren a los actores, a la gente conocida para colaborar y hacer colectas. Colaboramos muchísimo, y nos recibió en Trabajo y Previsión. Muy simpático”.

La pregunta a Mirtha Legrand sobre Perón que la sorprendió

La reportera, interesada en obtener más información sobre esa reunión, tomó por sorpresa a Mirtha con una pregunta franca. “¿Es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir?”, consultó Di Marco. “¿Qué qué?”, reaccionó Legrand. “Que te quiso seducir en lugar de Evita”, repitió la periodista. “No, ¡no! Nunca lo leí, nunca lo supe a eso”, respondió entre risas. “Me hubiera encantado”, añadió, generando las risas de sus invitados.

Juan Domingo Perón en sus años de exilio en Puerta de Hierro, en España.

Mirtha prosiguió explicando: “No, en absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo solamente. Te estoy hablando de la época. La única que queda soy yo de esa época. Y nos atendió a todas muy bien”.

También rememoró que organizaron la recolección de donaciones de manera metódica, y que estas fueron enviadas a la provincia de Córdoba. El historiador Daniel Balmaceda agregó que las Fuerzas Armadas también se sumaron a la iniciativa, y que fue “una gran tarea”. “Se hizo una colecta impresionante para reconstruir Caucete”, concluyó Balmaceda.

La angustia de Mirtha Legrand por la situación del país

Hace algunas semanas, en un encuentro social con un trasfondo político, Mirtha Legrand compartió una cena en la que estuvieron presentes algunas personalidades del Gobierno. Entre ellas se encontraban Manuel Adorni y Roberto García Moritán. Durante la velada, la reconocida presentadora de televisión manifestó su inquietud acerca de la situación actual en Argentina. “Yo lloro por mi país”, expresó, al borde de las lágrimas, a la hora de referirse a los hechos ocurridos en la primera parte del año en curso.

"¿Y vos lo conociste a Perón, Mirtha?", le preguntaron a Mirtha Legrand. "Sí, sí. Era muy simpático", respondió la diva.

Aunque trató de mantener su compostura, la presentadora no pudo evitar revelar su conmoción al abordar el tema. “Yo lo que quiero es que nos cuiden a los argentinos, que nos quieran un poquito más, que nos amen, que se ocupen de nosotros, no de mí solamente. Hay que ocuparse”, expresó.

“Pero, hay que ocuparse. La gente que está con el dengue, la familia que no puede pagar la vacuna, que no puede comer. Es terrible, hay que ser feliz en la Argentina. Yo lloro por mi país, eh, yo lloro”, apuntó, angustiada, ante los dichos de sus invitados.

No obstante, eso no es el único aspecto a considerar, ya que apenas unos minutos antes, Legrand había mencionado el continuo incremento en los precios de los servicios. Dirigiéndose directamente al portavoz presidencial, ella planteó una reflexión: “La gente no tiene para comer. Es imposible vivir con estos precios. No hay sueldo que alcance”.

Embed

Además, había hecho referencia al transporte colectivo, mencionando que no estaba en un estado que justificara el precio del pasaje. “Hay que ser feliz en la Argentina, es una obligación”, sentenció.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.