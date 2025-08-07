Mitre (SE) vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Mitre (SE) recibe el próximo domingo 10 de agosto a Gimnasia (J) por la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de La Banda.

Así llegan Mitre (SE) y Gimnasia (J) Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional Mitre (SE) cayó 0 a 1 ante Gimnasia (Mendoza) en el Víctor Antonio Legrotaglie. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (J) llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-0 a Colón. Ha empatado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Álvaro Carranza.

Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 27: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 28: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar Horario Mitre (SE) y Gimnasia (J), según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

