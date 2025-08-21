Mitre (SE) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 24 de agosto a las 15:30 (hora Argentina).

Así llegan Mitre (SE) y San Telmo Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional Mitre (SE) no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Agropecuario Argentino. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional San Telmo llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Colón. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

En los últimos 4 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Carlos Córdoba.

Fechas y rivales de Mitre (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar Horario Mitre (SE) y San Telmo, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

