Si bien aún no estamos transitando muy bajas temperaturas por el momento a pesar de estar en invierno, mucha gente mantiene calefaccionadas sus casas utilizando el monóxido de carbono . No debemos dejar de tener en cuenta que muchas veces las intoxicaciones por este gas pueden llevar a la muerte.

¿Cómo afecta el monóxido de carbono al nuestro organismo?

La combustión de los equipos de calefacción genera monóxido de carbono, se trata de una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo por la respiración y se concentra en los ambientes mal ventilados. Este gas es altamente peligroso porque no se detecta a través de los sentidos, no es irritante, no tiene olor, sabor, color y no produce irritación de ojos y/o nariz.