More Rial rompió el silencio tras haber estado detenida: qué dijo

“Tuve unos días difíciles”, empezó diciendo More Rial en una entrevista que tuvo con Carmen Barbieri y contó que durante el tiempo en el que estuvo presa estuvo sin teléfono.

Una de las cosas más importantes que le pasaron en este tiempo fue la recomposición de la relación con su familia, tanto con Jorge Rial su papá, como con su hermana, Rocío . “¿Esperabas que se portara tan bien tu papá?“, buscó saber Carmen. ”Lo esperaba con mis hijos, pero me sorprendió que me haya ido a ver a la comisaría“, respondió.

Morena también dijo que está conviviendo estos días con su hermana Rocío. “ Me dijo que fui una bol... por lo que pasó ”, aseguró, sobre la charla que tuvo con ella ni bien recibió la libertad.

Sobre la gente con la que estuvo acusada de haber robado una casa, Morena no quiso hablar demasiado. “Hace muchos años vengo en el ambiente este. Voy a Córdoba desde que me peleé con mi papá. Creo que por rebeldía, más que otra cosa. Yo no lo considero mal ambiente, son personas también”, lanzó.

“Todo el mundo menciona la palabra marginales”, devolvió Barbieri. “Los de mi causa, no, pero tuvimos bastante problemas”, respondió. “¿Sentís que te fallaron?“, preguntó la conductora. ”No, pero cuando yo caigo y empiezan a profugarse, o amenazar, no va. Tengo un bebé muy chiquito", dijo.

Morena dijo que tiene muchas cosas pendientes para solucionar con su papá. “Me hablo todo los días por Amadeo. Supongo que me quiere mi papá. Sé que sufrió mucho. Hasta que los dos no terminemos de sanar el 100% la relación no va a volver a ser la misma. Dentro de todo estamos bien. Estuvo cuando tenía que estar”, enfatizó.