Mujeres gauchas de Jujuy buscan romper barreras: "Hay temas que todavía son tabú"

La violencia, los prejuicios y las dificultades para reconocer el lugar de las mujeres dentro de las instituciones gauchas son algunos de los desafíos que todavía atraviesa el tradicionalismo. Así lo expresó Sara Rueda, integrante de la Asociación de Mujeres Tradicionalistas de Jujuy , quien habló con Canal 4 sobre n l el rol de la mujer gaucha ea actualidad y la necesidad de abrir debates que durante años permanecieron silenciados.

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Las declaraciones se dieron en la previa del 2º Congreso Federal de la Mujer Gaucha , que se realizará en Jujuy los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Uno de los puntos más importantes que planteó Sara Rueda fue la dificultad que existe dentro de algunas instituciones gauchas para abordar problemáticas como la violencia y los estereotipos asociados a la figura del gaucho. Según explicó, estos debates son necesarios para construir espacios más abiertos , donde las mujeres puedan participar y expresar sus experiencias.

En ese sentido manifestó: “Hay que seguir trabajando, creo que estas actividades desde la educación, desde la enseñanza histórica, hay que seguir trabajando".

"Es muy difícil, todavía hay cuestiones que son muy difíciles de hablar dentro de las instituciones gauchas. Por ejemplo, la violencia”, puntualizó.

Señaló también que es necesario cuestionar las generalizaciones que existen sobre quienes forman parte del tradicionalismo. Rueda hizo referencia a los prejuicios que vinculan automáticamente al gaucho con determinadas conductas y remarcó que esas miradas no representan a todas las personas que integran las agrupaciones.

“Porque el gaucho es así, porque el gaucho toma, y no todos son así, no todos somos así. Entonces también hay gauchos que son profesionales, hay gauchos que son muy buenas personas, que respetan el papel de la mujer. Son temas que todavía son muy tabú y que todavía cuesta hablar dentro de lo que es el gauchaje”, sostuvo.

Para la referente, la educación y la recuperación de la historia son herramientas fundamentales para generar estos cambios. El objetivo es que las instituciones tradicionalistas puedan reconocer las problemáticas actuales sin perder los valores culturales que forman parte de su identidad.

El rol de la mujer gaucha y las barreras que todavía debe superar

Durante la entrevista, Rueda también puso el foco en la necesidad de recuperar la participación femenina en la historia de Jujuy y del país. Señaló que muchas mujeres tuvieron un papel importante en distintos acontecimientos históricos, pero sus nombres quedaron fuera de los relatos tradicionales.

“Nosotros queremos primero reconocer y revalorizar a la mujer gaucha de la historia, a esa mujer que se encuentra oculta en los libros de historia, donde no encontramos nombres y apellidos, y son muy pocas las mujeres que se destacan”, explicó.

Además, reivindicó a las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, tanto a quienes acompañan las tareas cotidianas del campo como a aquellas que desarrollan sus actividades en soledad. Para la referente, todas ellas forman parte de una identidad gaucha que debe ser reconocida y valorada.

Un congreso que reunirá a mujeres gauchas de todo el país

El 2º Congreso Federal de la Mujer Gaucha será un espacio de encuentro entre mujeres de distintas regiones argentinas. Rueda destacó que participarán representantes de diferentes provincias, cada una con sus experiencias, conocimientos y formas de vivir las tradiciones.

“Hemos logrado unir en este congreso la Patagonia con el norte”, resaltó, al destacar el alcance federal de la convocatoria organizada por la Asociación de Mujeres Tradicionalistas de Jujuy.

Otro de los desafíos que planteó es la transmisión de las costumbres a las nuevas generaciones. La referente observó que actualmente son menos las mujeres que nacen o desarrollan su vida en el campo, lo que modifica la manera en que se aprende y se transmite la cultura gaucha.

Por ese motivo, consideró necesario aprovechar las redes sociales y las herramientas digitales para acercar las tradiciones a los adolescentes y despertar su interés por la historia, las costumbres y la identidad cultural.