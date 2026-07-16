Mundial 2026: Francia e Inglaterra van por la medalla de bronce

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Inglaterra y Francia se enfrentarán en el estadio Miami el próximo sábado 18 de julio desde las 18:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a el tercer Puesto del Mundial.

Será el 33.º enfrentamiento entre ambas selecciones. Inglaterra domina el historial con 17 victorias, frente a 10 de Francia y 5 empates. También será el cuarto cruce entre ambos en una Copa del Mundo: los ingleses se impusieron en 1966 y 1982, mientras que los franceses ganaron el más reciente, por 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

Francia llega tras una campaña de seis triunfos y una derrota, con 16 goles a favor y apenas cuatro en contra. El equipo de Didier Deschamps buscará conquistar el tercer puesto por tercera vez, luego de lograrlo en Suecia 1958 y México 1986. En ataque, Kylian Mbappé continúa ampliando su legado como máximo goleador francés en Mundiales, acompañado por el gran presente de Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Inglaterra, en tanto, intentará conseguir el mejor resultado mundialista desde el título de 1966 y alcanzar por primera vez el tercer puesto, tras caer en esta instancia en 1990 y 2018. Los Tres Leones también marcaron 16 goles en el torneo y volvieron a apoyarse en el liderazgo ofensivo de Harry Kane y el desequilibrio de Jude Bellingham, figuras clave durante la campaña.

Además del lugar en el podio, el encuentro ofrecerá un nuevo capítulo en una rivalidad histórica entre dos de las principales potencias del fútbol europeo. El ganador despedirá la Copa del Mundo con una victoria y una medalla que también forma parte del legado mundialista. Los resultados de Francia en partidos del Mundial Fase de Grupos : Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio) Fase de Grupos : Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio) Fase de Grupos : Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio) Dieciseisavos de Final : Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio) Octavos de Final : Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio) Cuartos de Final : Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio) Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio) Los resultados de Inglaterra en partidos del Mundial Fase de Grupos : Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio) Fase de Grupos : Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio) Fase de Grupos : Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio) Dieciseisavos de Final : Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio) Octavos de Final : México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio) Cuartos de Final : Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio) Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio) Horario Francia e Inglaterra, según país Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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