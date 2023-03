10 años del pontificado del Papa Francisco

2022 - 2022-12-05T085424.364.jpg El Papa Francisco sacó un libro donde narra las más de cien intervenciones en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Se trata de personalidades que durante muchos años, incluso desde los momentos en que Francisco era Obispo en Argentina, tuvieron conversaciones con él y profundizaron sobre su pensamiento. El Papa afirma permanentemente que el diálogo ecuménico e interreligioso es crucial para la construcción conjunta de la paz.

Francisco durante sus años de papado ha dado signos sobre la importancia del diálogo interreligioso y cómo ayuda a acercarnos entre todos y es necesario volver a repensar estos puentes interreligiosos que propone el Pontífice.

El documento que se titula ”Francisco, 10 años: Compendio de reflexiones ecuménicas e interreligiosas”, reúne una variada muestra de miradas particulares sobre el magisterio y pensamiento del Papa Francisco, sus gestos y acciones. Se lo puede leer completo en la web de la Conferencia Episcopal Argentina (www.episcopado.org)

Papa Francisco El Papa Francisco negó rumores de renuncia. Twitter

¿Quiénes son los 10 líderes religiosos convocados?

Lía Zervino

Socióloga, asesora del Papa Francisco en el diálogo interreligioso. Preside la Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas (UMOFC).

“Se inclinó para recibir la bendición del Pueblo de Dios, en su primera aparición como Papa. Un gesto de profunda humildad que marcó a fuego nuestra toma de conciencia de la responsabilidad laical que nace del Bautismo y de la Confirmación. Ya no habría lugar en su pontificado para el clericalismo”.

(Fragmento del artículo “Hacia una nueva conversión”)

Emilce Cuda

Teóloga especializada en moral social católica y oficial. Cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. El Papa Francisco la nombró como miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

“Los católicos optamos “con” los pobres por vocación, porque hemos sido llamados por una persona real a construir un Reino para todas y todos, incluso “con” y para los pobres. Nos comprometimos con esa misión. La opción “con” los pobres es una respuesta evangélica que da origen a un magisterio social, propio del catolicismo. La opción “con” los pobres no responde a ninguna ética filosófica, sino a la ética teológica. Esta última no parte de buenas razones sino de una experiencia de vida real y concreta que asume como modelo: la vida de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que nació pobre, en la periferia, vivió con los pobres y habló a los pobres en el lenguaje de los pobres. Optar “con” los pobres es el “estilo de vida con sabor a evangelio” del que nos habla Francisco hace diez años desde la silla de San Pedro. Optar “con” los pobres no significa asistencialismo público ni privado; tampoco colonialismo, patriarcalismo e iluminismo. Significa participación”

(Fragmento del artículo ‘La opción de Francisco no es por los pobres’)

Ricardo Elia

Es secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA). Doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad de Chile) y autor de varios libros y ensayos sobre pensamiento musulmán.

“El lunes 26 de mayo, durante su viaje a Tierra Santa, el Papa Francisco se fundió en un abrazo fraterno con el rabino Abraham Skorka y el profesor Omar Abboud (miembro del Centro Islámico) en Jerusalén, que fue un ejemplo mundial para la paz y el entendimiento entre religiones.”

(Fragmento del Artículo “El pontificado de Francisco: diez años de diálogo, concordia y paz entre judíos, cristianos y musulmanes”)

Marcelo Figueroa

Evángelico protestante, compartió un programa de televisión con Jorge Bergoglio y el rabino Abraham Skorka. Estos diálogos se publicaron en formato libro con el título Sobre el cielo y la tierra. El papa Francisco lo nombró director de la edición en español del diario vaticano L’Osservatore Romano.

“Sin dudas, el ecumenismo es una de la columnas basales o avenidas de confluencia más significativas del pontificado de Francisco. Utilizo el término ecumenismo en un sentido amplio (gr. Oikouméne, tierra habitada), para incluir lo que conocemos como diálogo interconfesional e interreligioso. Sin embargo, en el caso del papa Bergoglio, debemos ampliar el concepto aún más. Para reflexionar alrededor de su enfoque y aporte ecuménico resulta imprescindible incorporar miradas hacia y desde la interculturalidad de razas y cosmovisiones, interconectividad del cosmos creado, interrelación de ecosistemas e inculturación periférica y popular. Este último concepto resulta fundamental porque para involucrarnos en el lumen del pensamiento bergogliano sobre la verdadera conversión ecuménica integral. Resulta menester concebir a los pueblos pobres y los que conviven en contacto con la naturaleza, a cada elemento de la creación o del cosmos, y, desde luego, a cada mirada particular trascendente y religiosa, como sujeto mítico de su hermenéutica ecuménica.”

(Fragmento de “Una mirada ecuménica en diez años de Francisco)

Cristian Hooft

Preside la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República (Aciera). Es pastor evangélico y doctor en Ciencias Económicas.

“Jorge Bergoglio era buen conocedor de los males ocasionados por la contaminación del cercano Riachuelo a las villas y barriadas postergadas de nuestra ciudad de Buenos Aires. Pronto Francisco aportaría, en mayo del 2015, su segunda encíclica “Laudato Sí” (Alabado seas), la primera de un pontífice dedicada al cuidado del medioambiente y dirigida a cada persona que habita el planeta. Frases como “No somos Dios. La Tierra nos precede y nos ha sido dada" o "La explotación del planeta ya ha superado los límites aceptables" y otras, han sido un llamado de atención a los líderes mundiales respecto de la necesidad de cuidar la creación, que nos ha sido dada para administrar, y el buen cuidado de la “casa común” como parte de nuestra responsabilidad frente al Creador.”

(Fragmento de “10 años de Francisco”)

Isaac Sacca

Es el Gran Rabino Sefardí de Buenos Aires, fundador y presidente de Menora, una organización mundial para la juventud judía.

“El Papa Francisco es una bendición no solo para los católicos sino para toda la humanidad. La fe en un Ser Supremo genera motivación, devoción y voluntad, atributos humanos que una vez activados pueden ser canalizados para bien o para mal. La responsabilidad de los líderes religiosos es encauzar esas potencias humanas hacia el bien. Solo así la fe será beneficiosa para los feligreses y para el mundo. Cuando la fe está contaminada, puede conllevar a objetivos contrarios a la propia fe, como la guerra o el odio.”

(Fragmento de “Un Papa para mejorar el mundo”)

Santiago Kovadloff

Es ensayista, poeta y traductor de literatura de lengua portuguesa. Premio Konex de Platino 2004 y 1994. Filósofo (UBA). Doctor Honoris Causa por la UCES.

“Es muy cierto que de esta formidable disposición de Francisco al diálogo con quienes durante tanto tiempo han sido desoídos, no solo se han beneficiado los judíos. También lo han hecho y lo siguen haciendo todos los credos a los que el Papa ha sabido acercarse. Incluso a aquellas corrientes que dentro del universo cristiano expresan posicionamientos de distinta orientación y que durante siglos han permanecido distanciadas del catolicismo tanto como éste de ellas.”

(Fragmento de “El Papa Francisco y los judíos”)

Pedro Torres

Es teólogo católico y profesor. Preside la Comisión Episcopal para el Ecumenismo, las Relaciones con el Judaísmo y otras Religiones en la CEA. En 2022, el papa Francisco lo nombró obispo de Rafaela.

“Un Rabino me decía “Juan Pablo II llego a ser una Papa amigo del mundo judío, ahora un amigo ha llegado a ser Papa”. Mientras tanto los hermanos de la Iglesia Apostólica Armenia se preguntaban si sostendría en la nueva misión sus pronunciamientos sobre el terrible genocidio vivido a inicios del siglo XX, como después lo hizo efectivamente; mientras los ortodoxos de Antioquia pensaban como vincularse con el amigo respetando los protocolos vaticanos. La sorpresa y la fidelidad de Bergoglio a sus amistades abrieron puertas al encuentro y diálogo en diversos rincones de la tierra y en espacios e instituciones interreligiosas que trabajan por la paz.”

(Fragmento de “Es justo y necesario darte gracias Señor”)

Eduardo García

Monseñor Eduardo García es obispo de San Justo. Fue obispo auxiliar de Buenos Aires durante el arzobispado de Bergoglio.

“¿Quién es el Papa Francisco? El hombre de la comunión. En esa primera tarde, el papa Francisco preanuncia una iglesia sinodal cuando hace la invitación a caminar juntos el pastor y el pueblo desde una iglesia de Roma que preside en la caridad. Él es el Obispo de la Iglesia madre de la Iglesias particulares que deben vivir en comunión desde la caridad. Lo ha dicho a los Cardenales, la Iglesia no es una ONG piadosa. Es la caridad visible de Cristo a través de sus miembros.”

(Fragmento de “Décimo aniversario del pontificado del papa Francisco)

Roberto Álvarez

Obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia. Licenciado en Teología Bíblica (UCA). Miembro de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica y de la Comisión episcopal de Cáritas.

“Bendigo estos diez años que él mismo esbozó en su primera homilía a los cardenales. Bendigo caminar hacia Galilea y no quedarme detenido. Bendigo edificar sin generar pesos ni necesitar dejar construidas cosas admirables y contundentes. Bendigo predicar volviendo a la Alegría de la Buena Noticia, al kerigma, a lo esencial sin menospreciar ninguna de las otras verdades aledañas. Bendigo a la Iglesia por ese 13 de marzo en donde nos confirió este obispo de Roma. Bendigo a Dios por regalarnos a Francisco, que me anuncia a Jesús, y me conduce a Galilea.”

(Fragmento de “Francisco, décimo aniversario”)