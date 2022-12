Asaltaron a Robert De Niro mientras dormía en su casa. 

Shannon Avilés, de 30 años, fue vista ingresando a la propiedad de De Niro en las cercanías de la calle 65 entre Lexington y Park Ave en la ciudad de New York a las 2:45 am del lunes por la mañana, informó la policía a EW.

La puerta del sótano que usó para entrar a la casa tenía “signos visibles de entrada forzada” y estaba tratando de sacar varios artículos. Aunque la policía no especificó la naturaleza de esos artículos, ABC News informa que eran regalos envueltos debajo de un árbol de Navidad.

La Policía de Nueva York logró detener a Shanice Avilés, de 30 años, la ladrona que entró a la propiedad de Robert De Niro en el Upper East Side de Nueva York. Además, jugaba con un iPad que estaba en el lugar.

Misterio La Policía de Nueva York logró detener a Shanice Avilés, de 30 años. Twitter

El medio especificó que los oficiales del Distrito 19 de la Policía de Nueva York habían visto a Avilés tratando de abrir las puertas de los edificios comerciales de la zona antes de irrumpir en la propiedad de De Niro.

“Estaba robando regalos de Navidad”, confirmó un oficial de policía a Page Six. Por fortuna, no hubo ningún intercambio entre De Niro y la mujer, ya que el actor dormía. La estrella de Buenos muchachos, de 79 años, y su hija estaban en el segundo piso de la casa y no sabían lo que estaba pasando, indicaron las fuentes.

Otros casos similares de la mujer

Avilés fue arrestada 16 veces por cargos de robo y hurto menor; en total, siete de los robos ocurrieron en el distrito 19, donde está la vivienda de De Niro, en un periodo de tres semanas.

Las causas contra la ladrona, en su mayoría, son robos con “allanamiento de morada” que ocurrieron durante la fuerte cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan dijo que es probable que la mujer comparezca ante el tribunal para ser procesada más tarde el lunes o el martes por la mañana, y que no estaba claro de inmediato si tenía un abogado.

Stan Rosenfield, un vocero de De Niro, dijo que no tenía comentarios sobre el caso aparte de decir que el robo tuvo lugar en una casa de alquiler temporal de la estrella ganadora del Oscar por Raging Bull y El Padrino parte II.

“Tiene la intención de residir en Gardiner en el futuro. Después de todo, tiene 76 años y está en la categoría de personas para las que el COVID-19 es peligroso”, aseguró la abogada de De Niro, cuando se supo de la decisión del actor.