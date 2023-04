Aseguran que los extraterrestres podrían conectarse con la Tierra en 2029

image.png

Según un estudio publicado en "Publications of the Astronomical Society", la respuesta extraterrestre a las señales emitidas por las sondas Voyager 1 y 2 llegaría en el año 2029, lo que supondría un hito histórico al confirmar la existencia de vida en otros planetas. Aunque esta idea parece plausible, aún no se ha demostrado de manera concluyente. Si esta respuesta llegara a la Tierra, representaría un momento histórico que cambiaría nuestra perspectiva del universo y nuestro lugar en él.