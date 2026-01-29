jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 10:49
Mundo.

Cuándo es el primer eclipse solar en Argentina 2026 y dónde se verá

Falta menos de un mes para la llegada de este evento celeste, que podrá verse desde una zona puntual y privilegiada de la Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Primer eclipse solar de 2026: solo se podrá ver desde esta zona de Argentina.

Primer eclipse solar de 2026: solo se podrá ver desde esta zona de Argentina.

Con el 2026 ya en marcha, quienes siguen de cerca los fenómenos astronómicos se alistan para una temporada atractiva. El calendario incluirá cuatro eclipses en total, repartidos en dos lunares y dos solares. El que abrirá el año será un eclipse solar anular en febrero, que tendrá el atractivo adicional de poder apreciarse de manera parcial desde el sur argentino.

Lee además
Eclipse lunar: los mejores rituales para aprovechar la energía de la Luna de Sangre. 
Astrología.

Eclipse lunar: los mejores rituales para aprovechar la energía de la Luna de Sangre
calendario lunar: cuales son los mejores dias para cortarte el cabello en abril 2025
Ciencia.

Calendario lunar: cuáles son los mejores días para cortarte el cabello en abril 2025

Primer eclipse solar de 2026.

Cuándo es el primer eclipse solar del año en la Argentina

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el primer evento de estas características previsto para 2026 ocurrirá el martes 17 de febrero. Se tratará de un eclipse solar anular, un fenómeno que se produce cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol. No obstante, al encontrarse el satélite natural en un tramo lejano de su recorrido orbital, próximo al apogeo, no alcanza a tapar por completo la superficie del astro.

Esta configuración poco habitual da origen al impactante y conocido “anillo de fuego”, un resplandor circular que rodea el contorno de la Luna y se convierte en una escena fascinante para observadores de todo el mundo.

El fenómeno tendrá inicio a las 9.56 UT y se extenderá hasta las 14.27 UT. El momento central del eclipse, cuando el Sol no queda cubierto por completo y emerge el característico aro luminoso, podrá observarse entre las 11.42 UT y las 12.41 UT, con una extensión cercana a los dos minutos.

Queda menos de un mes para que este fenómeno astronómico tenga lugar.

Este fenómeno solo puede apreciarse dentro de una franja determinada del planeta. En el caso del eclipse de febrero, su visibilidad será parcial en el sur de la Argentina, además de algunas zonas de Chile y del extremo austral de África. La etapa anular completa, en cambio, quedará restringida exclusivamente al territorio antártico.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un eclipse solar total, el anular no provoca una oscuridad plena, ya que la luminosidad ambiental se mantiene. Para observarlo de manera segura es indispensable utilizar anteojos homologados para eclipses o sistemas de proyección apropiados, dado que la exposición directa al Sol sin protección puede generar lesiones permanentes en la vista.

El primer eclipse solar de 2026 está a la vuelta de la esquina y promete ser un espectáculo astronómico único.

¿Dónde se podrá ver en Argentina el primer eclipse solar de 2026?

El momento pleno del eclipse anular —cuando se forma el auténtico “anillo de fuego”— quedará limitado a una región aislada de la Antártida. En el territorio continental argentino, en cambio, el fenómeno se manifestará únicamente de manera parcial, siendo algunas áreas las más favorables para su observación.

  • Tierra del Fuego (especialmente Ushuaia y Río Grande)
  • Provincia de Santa Cruz (Río Gallegos y alrededores).

En esos puntos geográficos, el satélite ocultará apenas una fracción mínima del Sol —alrededor del 1 o 2 % en Río Grande y todavía menos en Río Gallegos—, aunque alcanzará para percibir la silueta de la Luna recortando el contorno solar. En el resto del territorio nacional, el fenómeno no podrá apreciarse, ni siquiera de manera parcial.

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y fuentes astronómicas internacionales, el eclipse se desarrollará en horario UTC (Tiempo Universal Coordinado)

Más allá del eclipse solar anular, el calendario astronómico de 2026 incluirá otras clases de eclipses que también podrán observarse:

  • Eclipse lunar total: ocurre cuando nuestro planeta se interpone de manera plena entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más profunda sobre toda la superficie del satélite. En ese proceso, el disco lunar adopta una coloración rojiza o anaranjada, popularmente llamada “Luna de sangre”, un efecto causado por el paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que bloquea las longitudes de onda azules y permite que predominen los matices rojos. Este fenómeno puede observarse sin ningún tipo de protección visual.
Es importante nunca mirar directamente al Sol, ni siquiera cuando se trata de un eclipse parcial o anular, dado que puede causar daños irreversibles en la retina.
  • Eclipse solar total: sucede cuando la Luna se coloca con precisión entre la Tierra y el Sol y tapa por completo su superficie aparente, algo que solo puede apreciarse desde un corredor reducido del planeta denominado franja de totalidad. Dentro de ese sector, la luz diurna disminuye de manera abrupta, como si fuera atardecer, y permite observar la corona solar, la capa más externa del Sol, visible únicamente durante esos instantes. En las regiones fuera de esa franja, el fenómeno se percibe de manera parcial o anular. Al igual que en otros eclipses solares, no se recomienda la observación directa sin protección adecuada.
Queda menos de un mes para que este fenómeno astronómico tenga lugar, por lo que muchos fanáticos podrán verlo desde un sector único en el territorio argentino.
  • Eclipse lunar parcial: tiene lugar cuando únicamente una fracción de la superficie de la Luna se interna en la umbra terrestre —la región más oscura de la sombra proyectada por la Tierra—, mientras el sector restante continúa recibiendo luz solar directa. Como resultado, el satélite presenta un contraste visible, con una zona teñida de matices rojizos y otra que conserva su brillo habitual. Este fenómeno se da en el momento de Luna llena, aunque con una disposición no totalmente alineada de los astros, y puede observarse sin instrumentos ni medidas de protección especiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Eclipse lunar: los mejores rituales para aprovechar la energía de la Luna de Sangre

Calendario lunar: cuáles son los mejores días para cortarte el cabello en abril 2025

Calendario lunar 2026: cuándo se verá la primera Luna llena y qué eventos astronómicos se esperan

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Estados Unidos

Tragedia en Colombia: un avión se estrelló y hay 15 muertos

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel