Cuándo es el primer eclipse solar en Argentina 2026 y dónde se verá

Primer eclipse solar de 2026: solo se podrá ver desde esta zona de Argentina.

Con el 2026 ya en marcha, quienes siguen de cerca los fenómenos astronómicos se alistan para una temporada atractiva . El calendario incluirá cuatro eclipses en total, repartidos en dos lunares y dos solares . El que abrirá el año será un eclipse solar anular en febrero , que tendrá el atractivo adicional de poder apreciarse de manera parcial desde el sur argentino .

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) , el primer evento de estas características previsto para 2026 ocurrirá el martes 17 de febrero . Se tratará de un eclipse solar anular , un fenómeno que se produce cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol . No obstante, al encontrarse el satélite natural en un tramo lejano de su recorrido orbital, próximo al apogeo , no alcanza a tapar por completo la superficie del astro.

Esta configuración poco habitual da origen al impactante y conocido “anillo de fuego” , un resplandor circular que rodea el contorno de la Luna y se convierte en una escena fascinante para observadores de todo el mundo.

El fenómeno tendrá inicio a las 9.56 UT y se extenderá hasta las 14.27 UT . El momento central del eclipse , cuando el Sol no queda cubierto por completo y emerge el característico aro luminoso , podrá observarse entre las 11.42 UT y las 12.41 UT , con una extensión cercana a los dos minutos .

Este fenómeno solo puede apreciarse dentro de una franja determinada del planeta. En el caso del eclipse de febrero, su visibilidad será parcial en el sur de la Argentina, además de algunas zonas de Chile y del extremo austral de África. La etapa anular completa, en cambio, quedará restringida exclusivamente al territorio antártico.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un eclipse solar total, el anular no provoca una oscuridad plena, ya que la luminosidad ambiental se mantiene. Para observarlo de manera segura es indispensable utilizar anteojos homologados para eclipses o sistemas de proyección apropiados, dado que la exposición directa al Sol sin protección puede generar lesiones permanentes en la vista.

¿Dónde se podrá ver en Argentina el primer eclipse solar de 2026?

El momento pleno del eclipse anular —cuando se forma el auténtico “anillo de fuego”— quedará limitado a una región aislada de la Antártida. En el territorio continental argentino, en cambio, el fenómeno se manifestará únicamente de manera parcial, siendo algunas áreas las más favorables para su observación.

Tierra del Fuego (especialmente Ushuaia y Río Grande)

Provincia de Santa Cruz (Río Gallegos y alrededores).

En esos puntos geográficos, el satélite ocultará apenas una fracción mínima del Sol —alrededor del 1 o 2 % en Río Grande y todavía menos en Río Gallegos—, aunque alcanzará para percibir la silueta de la Luna recortando el contorno solar. En el resto del territorio nacional, el fenómeno no podrá apreciarse, ni siquiera de manera parcial.

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y fuentes astronómicas internacionales, el eclipse se desarrollará en horario UTC (Tiempo Universal Coordinado)

Más allá del eclipse solar anular, el calendario astronómico de 2026 incluirá otras clases de eclipses que también podrán observarse:

Eclipse lunar total: ocurre cuando nuestro planeta se interpone de manera plena entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más profunda sobre toda la superficie del satélite. En ese proceso, el disco lunar adopta una coloración rojiza o anaranjada, popularmente llamada “Luna de sangre”, un efecto causado por el paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que bloquea las longitudes de onda azules y permite que predominen los matices rojos. Este fenómeno puede observarse sin ningún tipo de protección visual.

Es importante nunca mirar directamente al Sol, ni siquiera cuando se trata de un eclipse parcial o anular, dado que puede causar daños irreversibles en la retina.

Eclipse solar total: sucede cuando la Luna se coloca con precisión entre la Tierra y el Sol y tapa por completo su superficie aparente, algo que solo puede apreciarse desde un corredor reducido del planeta denominado franja de totalidad. Dentro de ese sector, la luz diurna disminuye de manera abrupta, como si fuera atardecer, y permite observar la corona solar, la capa más externa del Sol, visible únicamente durante esos instantes. En las regiones fuera de esa franja, el fenómeno se percibe de manera parcial o anular. Al igual que en otros eclipses solares, no se recomienda la observación directa sin protección adecuada.

