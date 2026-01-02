viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 10:42
Mundo.

Calendario lunar 2026: cuándo se verá la primera Luna llena y qué eventos astronómicos se esperan

El año arranca con un cronograma intenso para los fanáticos del cielo: trece plenilunios, una Luna Azul, varias superlunas y un eclipse lunar en marzo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es la primera Luna llena de 2026 y qué fenómenos trae el año. &nbsp;

Cuándo es la primera Luna llena de 2026 y qué fenómenos trae el año.

 

Con el inicio de un nuevo año renace la costumbre de alzar la vista al cielo. El 2026 se presenta como un período especialmente interesante para los amantes de la astronomía, con un calendario lunar generoso: habrá Luna llena en 13 oportunidades y algunos fenómenos adicionales que lo convierten en un año singular.

La primera luna llena del año llegará a comienzos de enero. El fenómeno se dará oficialmente durante la mañana del día 3, pero en Argentina suele disfrutarse con mayor intensidad en las noches del viernes 2 y del sábado 3, cuando el satélite natural aparece más grande y luminoso.

Cuándo hay Luna llena en 2026.

Una Luna llena con brillo y nombre propio

La luna llena de enero tendrá, además, un atractivo extra: será considerada una superluna, ya que en ese momento el satélite se encuentra relativamente más cerca de la Tierra dentro de su órbita. Esto se traduce, a simple vista, en una presencia más dominante y llamativa en el cielo nocturno.

Según la tradición, a esta primera luna llena del año se la conoce como “Luna del Lobo”, un nombre que proviene de antiguas denominaciones del hemisferio norte vinculadas al invierno. Más allá de su denominación, el mejor consejo para apreciarla no cambia: buscar un lugar con buena visibilidad y esperar desde que cae el sol.

Luna llena
La luna llena se hará presente esta semana.

La luna llena se hará presente esta semana.

Durante 2026 se registrarán trece Lunas llenas debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29 días y, cada tanto, el calendario se desacomoda lo suficiente como para que un mismo mes albergue dos plenilunios. En este caso, esa particularidad se dará en mayo, que tendrá dos fechas de Luna llena.

Un mes con dos plenilunios y una rareza estadística

La segunda de ellas, prevista para el 31 de mayo, es la conocida “Luna Azul”. El nombre no hace referencia a un cambio de color, sino a la repetición del fenómeno dentro del mismo mes. Se trata de un evento poco frecuente que suele despertar curiosidad y mucha atención en redes, aunque visualmente no se diferencie de cualquier otra Luna llena.

En cuanto a los eclipses, el cronograma astronómico señala un eclipse lunar total el 3 de marzo, con horarios expresados en Tiempo Universal: el fenómeno se inicia a las 09:49 y concluye a las 13:17.

Astrología
Cuándo es Luna Llena en Febrero 2025: todos los detalles.

Cuándo es Luna Llena en Febrero 2025: todos los detalles.

La posibilidad de apreciarlo depende del lugar de observación. En Argentina, por caso, la totalidad no será visible desde la Ciudad de Buenos Aires, donde solo se registrará como un eclipse penumbral, y en amplias regiones del país el evento podrá verse de manera parcial.

Eclipses, microlunas y el cierre del año astronómico

El año también presenta un marcado contraste en el tamaño aparente de la Luna. El 1 de mayo se producirá una microluna, cuando la Luna llena coincida con su mayor distancia respecto de la Tierra y se observe levemente más chica.

Luna llena
Luna llena.

Luna llena.

En el tramo final de 2026, en cambio, llegarán superlunas en noviembre y diciembre. Para tener el panorama completo, las fechas de las Lunas llenas son las siguientes: 3 de enero, 1 de febrero, 3 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, 31 de mayo, 29 de junio, 29 de julio, 28 de agosto, 26 de septiembre, 26 de octubre, 24 de noviembre y 23 de diciembre.

