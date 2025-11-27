jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 19:55
Mundo.

¿Cuándo será la última luna llena del 2025?

Se publicó el calendario que señala los momentos exactos en que ocurrirán las distintas fases de la Luna durante diciembre; ¿Cuándo se verá la Luna llena?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ya está disponible el cronograma que indica cuándo serán las fases del satélite natural en el último mes del año.

Ya está disponible el cronograma que indica cuándo serán las fases del satélite natural en el último mes del año.

Con la llegada de diciembre, numerosos interesados comienzan a revisar el calendario lunar para identificar cuándo la Luna atravesará sus diferentes fases. La atención se centra especialmente en la Luna llena, momento en que se observa completa en el firmamento.

Lee además
Luna de Fresa
Fenómenos.

¿Por qué es tendencia en Google "Luna de Fresa"?
Esta Luna llena en el eje Tauro/Escorpio tensiona la cuerda de los deseos y plantea la dualidad entre conservar o soltar.
Astrología.

Así afecta a los signos la Luna llena en Tauro de este 5 noviembre

Tanto los amantes de la astronomía como quienes siguen prácticas esotéricas prestan atención a estas transformaciones mensuales del satélite para planificar ciertas actividades o rituales.

La fecha de la última Luna llena del 2025.

Se cree que los cambios en la Luna pueden repercutir en la rutina diaria e incluso en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, se atribuye cierta influencia de sus fases sobre el corte de cabello, y alrededor de este fenómeno circulan numerosos mitos y creencias populares.

Es importante tener en cuenta que las fechas de las distintas fases lunares no siempre coinciden con el calendario habitual, ya que estos ciclos duran aproximadamente 28 días y varían cada mes. Durante ese lapso, el satélite se observa en sus fases de luna nueva, creciente, llena y menguante.

La Luna llena de diciembre se conoce como Luna Fría.

El calendario lunar de diciembre 2025

De acuerdo con la información publicada por el portal Time and Date, estas son las fechas en que la Luna atravesará sus diferentes etapas durante diciembre de 2025.

  • Jueves 4 de noviembre: Luna llena
  • Jueves 11 de noviembre: cuarto menguante
  • Viernes 19 de noviembre: Luna nueva
  • Sábado 27 de noviembre: cuarto creciente

Así, durante los primeros días de diciembre se podrá observar la Luna en su fase completa, mientras que la luna nueva se dará hacia el cierre del mes.

Las fases lunares cambian de acuerdo con la posición de la Luna y la Tierra en su recorrido alrededor del Sol.

La Luna llena de este mes recibe el nombre de “Luna Fría”, un término heredado de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes medían el tiempo a través de las etapas del satélite. Este apelativo refleja la llegada del invierno en el hemisferio norte, cuando las temperaturas bajan y las noches se alargan, asociándose históricamente con el frío y la oscuridad.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las diferentes etapas de la Luna corresponden a los cambios en la porción de su superficie visible desde la Tierra que recibe luz solar. Cada mes, nuestro satélite completa una vuelta alrededor del planeta en cerca de 28 días, mostrando su cara de manera completa o parcial dependiendo de la sombra que proyecta sobre sí misma.

Llega la última Luna llena del 2025.

Existen cuatro fases principales de la Luna que conviene conocer:

  • Luna llena: también llamada plenilunio, es la fase en la que la Luna aparece completamente iluminada en el cielo nocturno.
  • Cuarto menguante: en esta etapa solo la mitad izquierda de la Luna se encuentra iluminada, mostrando aproximadamente un 50 % de su superficie visible, mientras la luz solar va disminuyendo.
  • Luna nueva: conocida como novilunio o luna oscura, durante esta fase el satélite es prácticamente invisible por falta de iluminación; a partir de aquí, su brillo irá aumentando progresivamente cada día.
  • Cuarto creciente: se aprecia iluminada la mitad derecha de la Luna, abarcando cerca del 50 % de su cara visible, en contraste con el cuarto menguante.
La última Luna Llena de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Hidrografía Naval, las fases lunares representan los momentos exactos en que las líneas imaginarias Tierra-Luna y Tierra-Sol generan ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°, respectivamente.

Por esta razón, estas fases no se extienden durante varios días, como suele pensarse de manera incorrecta; en realidad, se producen en un instante puntual que se indica en esta página.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Por qué es tendencia en Google "Luna de Fresa"?

Así afecta a los signos la Luna llena en Tauro de este 5 noviembre

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Tragedia en Filipinas: mueren dos influencers en solo tres días

El papa León XIV arribó a Ankara en su primer viaje internacional

Lo que se lee ahora
Conmoción en Filipinas por la muerte de una pareja de influencers.
Mundo.

Tragedia en Filipinas: mueren dos influencers en solo tres días

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Sin agua en sectores de Alto Comedero.
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Golpe comando en Chile a turistas argentinos
Policiales.

Golpe comando en Chile a turistas argentinos

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel