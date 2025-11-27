¿Cuándo será la última luna llena del 2025?

Ya está disponible el cronograma que indica cuándo serán las fases del satélite natural en el último mes del año.

Con la llegada de diciembre , numerosos interesados comienzan a revisar el calendario lunar para identificar cuándo la Luna atravesará sus diferentes fases . La atención se centra especialmente en la Luna llena , momento en que se observa completa en el firmamento .

Astrología. Así afecta a los signos la Luna llena en Tauro de este 5 noviembre

Tanto los amantes de la astronomía como quienes siguen prácticas esotéricas prestan atención a estas transformaciones mensuales del satélite para planificar ciertas actividades o rituales .

Se cree que los cambios en la Luna pueden repercutir en la rutina diaria e incluso en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, se atribuye cierta influencia de sus fases sobre el corte de cabello , y alrededor de este fenómeno circulan numerosos mitos y creencias populares .

Es importante tener en cuenta que las fechas de las distintas fases lunares no siempre coinciden con el calendario habitual , ya que estos ciclos duran aproximadamente 28 días y varían cada mes . Durante ese lapso , el satélite se observa en sus fases de luna nueva , creciente , llena y menguante .

La Luna llena de diciembre se conoce como Luna Fría.

El calendario lunar de diciembre 2025

De acuerdo con la información publicada por el portal Time and Date, estas son las fechas en que la Luna atravesará sus diferentes etapas durante diciembre de 2025.

Jueves 4 de noviembre: Luna llena

Jueves 11 de noviembre: cuarto menguante

Viernes 19 de noviembre: Luna nueva

Sábado 27 de noviembre: cuarto creciente

Así, durante los primeros días de diciembre se podrá observar la Luna en su fase completa, mientras que la luna nueva se dará hacia el cierre del mes.

Las fases lunares cambian de acuerdo con la posición de la Luna y la Tierra en su recorrido alrededor del Sol.

La Luna llena de este mes recibe el nombre de “Luna Fría”, un término heredado de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes medían el tiempo a través de las etapas del satélite. Este apelativo refleja la llegada del invierno en el hemisferio norte, cuando las temperaturas bajan y las noches se alargan, asociándose históricamente con el frío y la oscuridad.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las diferentes etapas de la Luna corresponden a los cambios en la porción de su superficie visible desde la Tierra que recibe luz solar. Cada mes, nuestro satélite completa una vuelta alrededor del planeta en cerca de 28 días, mostrando su cara de manera completa o parcial dependiendo de la sombra que proyecta sobre sí misma.

Llega la última Luna llena del 2025.

Existen cuatro fases principales de la Luna que conviene conocer:

Luna llena : también llamada plenilunio , es la fase en la que la Luna aparece completamente iluminada en el cielo nocturno .

: también llamada , es la fase en la que la en el . Cuarto menguante : en esta etapa solo la mitad izquierda de la Luna se encuentra iluminada, mostrando aproximadamente un 50 % de su superficie visible , mientras la luz solar va disminuyendo.

: en esta etapa solo la se encuentra iluminada, mostrando aproximadamente un de su , mientras la va disminuyendo. Luna nueva : conocida como novilunio o luna oscura , durante esta fase el satélite es prácticamente invisible por falta de iluminación ; a partir de aquí, su brillo irá aumentando progresivamente cada día.

: conocida como o , durante esta fase el es prácticamente por falta de ; a partir de aquí, su irá aumentando progresivamente cada día. Cuarto creciente: se aprecia iluminada la mitad derecha de la Luna, abarcando cerca del 50 % de su cara visible, en contraste con el cuarto menguante.

La última Luna Llena de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Hidrografía Naval, las fases lunares representan los momentos exactos en que las líneas imaginarias Tierra-Luna y Tierra-Sol generan ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°, respectivamente.

Por esta razón, estas fases no se extienden durante varios días, como suele pensarse de manera incorrecta; en realidad, se producen en un instante puntual que se indica en esta página.