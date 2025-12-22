¿Cuándo es la primera Luna llena del 2026?

Con la llegada del tramo final del año , crece el interés por consultar el calendario lunar de 2026 , una herramienta que permite saber en qué fechas el satélite natural atraviesa cada una de sus etapas . Entre ellas, la más llamativa es la Luna llena , momento en el que el cuerpo celeste se muestra completamente iluminado en el cielo .

A lo largo de cada mes , la Luna atraviesa diferentes fases determinadas por su ubicación relativa frente a la Tierra y el Sol . En un ciclo cercano a los 28 días , orbita nuestro planeta y, según el ángulo de iluminación y la proyección de sombras , puede observarse de forma íntegra o solo parcialmente desde la superficie terrestre .

La Luna llena suele considerarse un factor a la hora de planificar determinadas acciones , ya que quienes analizan estos fenómenos sostienen que puede influir tanto en la vida diaria como en el estado de ánimo .

Entre los ejemplos más citados aparece la elección del momento adecuado para cortarse el cabello , además de su uso frecuente en prácticas vinculadas a la astrología .

De acuerdo con la información del sitio Time and Date, durante 2026 se registrarán 13 plenilunios, lo que implica que en uno de los meses esta fase se repetirá. Será en mayo, que comenzará y finalizará con Luna llena. En general, este evento lunar se producirá hacia el cierre de la mayoría de los meses.

Cuándo es la primera Luna llena de 2026

Como se indicó previamente, la primera Luna llena de 2026 está prevista para comienzos de enero. El fenómeno se dará el sábado 3, cuando el satélite llegue a su fase de plenilunio.

El instante de mayor iluminación será a las 7.02 de la mañana, aunque su observación a simple vista quedará relegada a la noche, ya que el Sol se ocultará después de las 20. Aun así, la Luna podrá disfrutarse plenamente en el cielo durante esa jornada nocturna.

La primera Luna llena del año recibe tradicionalmente el nombre de “Luna del Lobo”. La denominación proviene de los pueblos originarios de América del Norte, que organizaban sus calendarios según las distintas fases lunares.

Ya es posible adelantar las fechas en que se podrá ver al satélite natural en su totalidad.

Este nombre alude al período en el que los lobos se muestran más activos en las regiones septentrionales del continente, identificados por sus aullidos nocturnos iluminados por el resplandor lunar. También se la conoce con otras expresiones, como “Luna Serena” o “Luna Central”.