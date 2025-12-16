martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 18:38
Astrología.

Cuándo es la luna nueva de diciembre y cómo afecta a los signos

El horóscopo del 15 al 21 de diciembre de 2025 anticipa una semana de movimientos planetarios clave, según el experto Fernando Tarragona.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es la luna nueva de diciembre y cómo afecta a los signos.

Cuándo es la luna nueva de diciembre y cómo afecta a los signos.

La semana del 15 al 21 de diciembre de 2025 está atravesada por un evento clave: la última Luna nueva del año, que se produce el viernes en Sagitario y en conjunción con Venus. Esta lunación marca un punto de inicio simbólico potente, ideal para plantear nuevos objetivos, renovar deseos y proyectar vínculos y proyectos personales con optimismo y visión de futuro.

Este movimiento lunar se da en un contexto astral intenso. Mientras el Sol y Venus transitan los últimos grados de Sagitario, forman aspectos tensos con Saturno y Neptuno en Piscis, configurando un clima de revisión emocional, sensibilidad elevada y necesidad de ajustar expectativas frente a la realidad.

Horóscopo del 15 al 21 de diciembre.

En paralelo, la llegada de Marte a Capricornio imprime una energía más disciplinada y estratégica, orientada al esfuerzo sostenido, el compromiso y las metas a largo plazo. Sin embargo, la fricción del Sol con Saturno y Neptuno puede traducirse en presiones externas, mayores responsabilidades y exigencias, que demandarán constancia, fortaleza interior y realismo.

Por su parte, Venus en tensión con Saturno invita a replantear vínculos y proyectos desde una mirada más madura, priorizando lo posible por sobre lo ideal. La Luna nueva, en este escenario, actúa como una bisagra: ofrece el impulso para comenzar algo nuevo, pero con conciencia, responsabilidad y anclaje en lo concreto.

Hacia el domingo, el ingreso del Sol en Capricornio marca el inicio del solsticio de verano en el hemisferio sur y propone un cambio de tono energético. Este pasaje invita al balance, a ordenar prioridades y a cerrar el año con una mirada reflexiva, preparando el terreno para el ciclo que comienza.

Aries: la semana comienza con el ingreso de Marte, su planeta regente, al ámbito laboral y profesional.

Horóscopo semanal para Aries

El inicio de la semana los encuentra con Marte, su astro regente, entrando de lleno en la esfera del trabajo y la carrera, impulsando metas futuras que requieren asumir un rol más activo, tomar la delantera y sostener una mayor dedicación y responsabilidad.

Hacia el jueves, la influencia de la Luna nueva abre una etapa de renovación y crecimiento, favoreciendo el comienzo de iniciativas individuales o compartidas con más seguridad; también se habilitan cambios de perspectiva, nuevos aprendizajes, proyectos académicos, traslados, viajes y gestiones vinculadas con el extranjero.

Aries horóscopo

Horóscopo semanal para Tauro

Durante estos días, la influencia de Marte en Capricornio pone en marcha una etapa dinámica vinculada a traslados, posibles cambios de residencia y planes con proyección futura. Se activan iniciativas que miran más allá del presente inmediato, así como intereses relacionados con el aprendizaje, la formación y experiencias que amplíen horizontes.

Tauro
Tauro

Tauro

A partir del jueves, la Luna nueva unida a Venus habilita un clima propicio para un proceso interno de reparación y crecimiento emocional. Este tránsito favorece el cierre consciente de etapas y una profunda reconfiguración afectiva. Al mismo tiempo, se presentan oportunidades para formalizar vínculos, fortalecer relaciones, iniciar acuerdos o convivencias y poner en orden los asuntos económicos.

Horóscopo semanal para Géminis

Durante estos días, la influencia desafiante del Sol y Venus frente a Saturno y Neptuno plantea la necesidad de revisar vínculos y dinámicas de intercambio. Este clima astral impulsa a establecer fronteras más claras, adoptar una actitud más consciente y adulta, y equilibrar lo que se entrega y lo que se recibe.

A partir del jueves, la Luna nueva habilita una oportunidad para transformar relaciones. Es una etapa favorable para nuevos encuentros, pactos diferentes y lazos que estimulen el crecimiento personal y una renovación profunda.

Astrología
Luna Nueva en Géminis: cómo afecta a cada signo.

Luna Nueva en Géminis: cómo afecta a cada signo.

Horóscopo semanal para Cáncer

Durante estos días, el ingreso de Marte en el sector de los vínculos impulsa movimientos decisivos y aclaraciones. Esta influencia facilita pactos sólidos y la consolidación de compromisos responsables.

A partir del jueves, la Luna nueva abre una etapa propicia para avanzar en el plano laboral y profesional, asumir retos y ordenar la vida cotidiana, ajustando hábitos y prestando atención al cuerpo.

Cáncer: la Luna nueva te permite avanzar en búsquedas laborales y profesionales.

Horóscopo semanal para Leo

Durante estos días, la llegada de Marte a Capricornio impulsa la necesidad de ordenar rutinas, sumar movimiento físico y adoptar una mirada más estratégica sobre el trabajo.

A partir del jueves, la Luna nueva favorece la concentración en metas personales, la creatividad, el desarrollo de habilidades propias, así como viajes, aprendizajes y nuevas iniciativas.

Luna llena
La luna llena se hará presente esta semana.

La luna llena se hará presente esta semana.

Horóscopo semanal para Virgo

Durante estos días, el paso de Marte por Capricornio reaviva el impulso creativo, la energía vital y la expresión afectiva, alentando a conectar con lo que inspira.

A partir del jueves, la Luna nueva favorece transformaciones domésticas y emocionales, cambios en la convivencia, mayor cuidado personal y ajustes en rutinas y alimentación.

Horóscopo
Horóscopo: cómo afectará la Luna Llena en Virgo.

Horóscopo: cómo afectará la Luna Llena en Virgo.

Horóscopo semanal para Libra

El inicio de la semana está marcado por Marte en el área del hogar y la familia, impulsando cambios internos, decisiones domésticas y un mayor cuidado de la energía emocional.

A partir del jueves, la Luna nueva con Venus favorece el diálogo, los acuerdos, los viajes, proyectos comerciales y el fortalecimiento de la comunicación.

Libra: el novilunio te dispone a resetear tu mente y sistema de creencias.

Horóscopo semanal para Escorpio

El inicio de la semana los encuentra con la Luna en Escorpio, intensificando la intuición y la percepción emocional. Es un buen momento para revisar hábitos y el bienestar personal.

Con la llegada del jueves, la Luna nueva impulsa mejoras en el plano económico, el fortalecimiento de la autoestima y nuevas oportunidades de abundancia.

Las personas de Escorpio también tienen a ser desconfiadas por naturaleza.
Los de este signo del zodíaco sienten sus emociones de manera profunda y apasionada.

Los de este signo del zodíaco sienten sus emociones de manera profunda y apasionada.

Horóscopo semanal para Sagitario

La llegada de Marte a la zona del dinero impulsa a reorganizar la economía personal y optimizar el rendimiento laboral.

A partir del jueves, la Luna nueva en Sagitario inicia un proceso de renovación personal, fortaleciendo el amor propio, la autenticidad y vínculos más libres.

Astrología
Luna Llena en Sagitario: cómo afecta a cada signo.

Luna Llena en Sagitario: cómo afecta a cada signo.

Horóscopo semanal para Capricornio

El inicio de la semana está marcado por la llegada de Marte a Capricornio, reforzando la determinación, el liderazgo y la acción concreta. El jueves, la Luna nueva favorece la vida interior, la sensibilidad emocional y la confianza en los procesos internos.

Hacia el domingo, el ingreso del Sol en Capricornio marca el comienzo de un nuevo año personal, con mayor energía, visibilidad y carisma.

Capricornio: es un período favorable para realizar actividades físicas y deportivas.

Horóscopo semanal para Acuario

El ingreso de Marte impulsa una etapa de recogimiento, administración consciente de la energía y análisis profundo antes de actuar.

Con la Luna nueva, se activan nuevas dinámicas sociales, proyectos colectivos y una mirada optimista hacia objetivos de mediano y largo plazo.

acuario-horoscopojpg.webp

Horóscopo semanal para Piscis

Durante estos días, el Sol forma aspectos tensos con Saturno y Neptuno en Piscis, exigiendo mayor cuidado de la energía, establecimiento de límites y pedido de apoyo.

Hacia el jueves, la Luna nueva con Venus favorece cambios positivos en la planificación de objetivos personales y profesionales, con oportunidades de liderazgo y mayor autoridad.

