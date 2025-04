Desde hoy rige el decreto de Donald Trump sobre aranceles del 10% a las importaciones

El año pasado, el principal producto exportado fue el aceite crudo de petróleo, por US$ 1.992 millones, seguido por naftas (US$ 211 millones). En materia de alimentos se destacan las ventas de carne bovina (US$ 194 millones), porotos y aceite de soja (US$ 163 millones), miel (US$ 125 millones), azúcar (US$ 99 millones) y limones (US$ 64 millones).

La reciprocidad que marca Trump

El mandatario de Estados Unidos justificó sus medidas al asegurar que se trata de tasas arancelarias similares a las que otras naciones le imponen a su país. Sin embargo, datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) muestran que las cifras aplicadas distan de lo que el líder de la Casa Blanca afirma.

Los aranceles estadounidenses suelen ser más bajos que los de otros países. El gravamen promedio de ese país, ponderado para reflejar los bienes que realmente se comercializan, es de tan solo el 2,2 % para Estados Unidos, frente al 2,7 % de la Unión Europea, el 3 % de China y el 12 % de India, según la Organización Mundial del Comercio.