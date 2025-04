Qué significa la suba de aranceles de Estados Unidos para Argentina

Además, sugiere que el Ejecutivo argentino negocie la eliminación completa de los aranceles de importación en Estados Unidos para el sector oleaginoso, que abarca aceites y biodiésel, a cambio de que el país adopte la misma medida de manera recíproca. "Estamos en condición de competir sin ningún tipo de aranceles y esperemos que el gobierno argentino pueda iniciar negociaciones exitosas lo antes posible", señalaron.

Estados Unidos es uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales.

Estados Unidos figura entre los mercados más importantes para los envíos al exterior de Argentina, con el predominio de las industrias de hidrocarburos, metales básicos y productos alimenticios elaborados. Según un reporte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) sobre el intercambio comercial, en 2024 Argentina consiguió revertir el saldo negativo que había caracterizado años previos.

En el último año, Argentina logró un saldo positivo en su comercio exterior, alcanzando un superávit cercano a los 302 millones de dólares. “Esto se explica principalmente por una reducción importante de las importaciones argentinas, que representaron US$ 6.193 millones y un leve aumento de las exportaciones que sumaron 6.395 millones de dólares”, indicó AmCham.

En materia de derechos aduaneros, ciertas exportaciones argentinas ingresan a Estados Unidos sin cargos, como ocurre con algunos bienes eléctricos, mientras que Argentina aplica una tasa del 8,8 % a los productos provenientes del país norteamericano. Con la medida adoptada por Trump, ambas tarifas se nivelarían, lo que implicaría que los productores nacionales que comercialicen en el mercado estadounidense deberán abonar un arancel del 8,8 %.

Cómo impactará en Argentina la suba de aranceles en EE.UU.

Aunque las empresas aceiteras y cerealeras del país alertaron sobre una posible "guerra comercial" a raíz de las medidas anunciadas por Trump, el presidente estadounidense no se verá tomado por sorpresa, ya que en su propia intervención el líder republicano expresó: "Para las naciones que nos han maltratado pensamos en la combinación de las tasas. Somos amables, pero no han sido tan amigables con nosotros. Han tomado mucho nuestra riqueza, pero no lo vamos a permitir. Frente a la guerra económica, Estados Unidos no puede seguir con esa política unilateral".

La reacción de Latinoamérica frente a los anuncios de Trump: ¿Friends?

Si bien Argentina no fue mencionada en el anuncio de Trump, un documento distribuido entre los periodistas acreditados en la Casa Blanca detalló que las importaciones argentinas enfrentarán un arancel del 10% en Estados Unidos. A pesar de haber tenido relaciones muy diferentes con Trump—e incluso de haberlo cuestionado con dureza—Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric obtuvieron para sus naciones las mismas condiciones que el presidente libertario.

Javier Milei y Donald Trump durante la reunión que mantuvieron en la CPAC.

En esta línea, el Parlamento de Brasil dio luz verde de manera unánime y sin demora a una iniciativa que le brinda facultades al Gobierno para contrarrestar las restricciones comerciales impuestas por Trump. La normativa, denominada Ley de Reciprocidad Económica, fue sancionada este miércoles por la Cámara de Diputados, luego de que el Senado la aprobara el día anterior. Mientras tanto, Boric lo señaló por "pretender ser un nuevo emperador”.

Gerardo Werthein y Marco Rubio durante la reunión que mantuvieron en el Departamento de Estado.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien también se verá afectado por un arancel del 10%, expresó en la plataforma X que las recientes tarifas impuestas por Estados Unidos podrían representar "un gran error". En contraste, Javier Milei, en una jornada que coincidió con la conmemoración de los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas, celebró la decisión de Trump en su perfil de X al ritmo de Friends Will Be Friends, el clásico de la banda británica Queen.