Cada 1 de noviembre se celebra el Día del Veganismo , en conmemoración de la fecha de 1951 en la que se fundó la Sociedad Vegana con “la doctrina que dicta que el hombre debe vivir sin explotar a los animales”, razón por la que sus seguidores no consumen ningún alimento de origen animal.

Es una fecha que celebra la concientización sobre los derechos de los animales . Este movimiento también busca dar a conocer los beneficios que aportan a la salud y al medio ambiente el tener un estilo de vida libre de maltrato animal, ya que el veganismo no solo abarca la alimentación, sino también otras áreas.

La sociedad vegana del Reino Unido se fundó en 1944, con apenas una docena de personas que la integraban. Esta organización educativa tiene como fin una forma de vida de máximo respeto al mundo animal.

Su lema es “queremos un mundo en el que los humanos no exploten a los animales no humanos. Un mundo en el que los animales sean libres de existir por derecho propio. Promovemos un estilo de vida que excluye, en la medida de lo posible y práctico, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales con fines de alimentación, vestimenta o cualquier otra cosa”.

¿Qué come un vegano?

Efemérides Efemérides: hoy es el Día Mundial del Veganismo. Twitter

Esta forma de vivir no solo se refleja en una dieta libre de ingredientes de origen animal, sino también promueve el uso de productos que no hayan sido probados en ellos, así como la compra de prendas o accesorios que no estén elaborados con pieles reales.

La alimentación a base de plantas se reparte entre hortalizas y verduras, legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales y frutas. Es necesaria la suplementación de vitamina B12 y en algunos casos también de vitamina D (aunque muchos suplementos de la vitamina D3 suelen ser de origen animal.

Otra de las cuestiones en la que los veganos deben cuidarse es de los alimentos ultraprocesados y optar porque los productos más naturales posibles.

Además la filosofía vegana respeta el mundo animal al reducir al máximo el consumo de carnes y derivados, así como el uso de cuero, lana, entre otros productos o materiales que hayan sacado beneficio de la explotación de los mismos.