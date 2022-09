Mariano De La Canal y el insólito motivo por el que no es vegano

image.png

"Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde'. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo", aseguró el mediático.