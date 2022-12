¿Por qué celebrar este día?

trabajadoras sexuales 21.jpg Día para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales.

En ocasiones se nos olvida que las personas que ejercen este tipo de profesión, una de las más antiguas del mundo, también son seres humanos de carne y hueso que tienen los mismos derechos que todos nosotros.

Tal vez no estemos de acuerdo con su forma de vida, tal vez no nos agrade encontrarnos con trabajadoras sexuales, pero en realidad ese rechazo no es hacia el ser humano que tenemos al frente, sino lo que creemos que representa, que es un conjunto de conceptos y significados, que deseamos justificar por medio de normas morales y creencias religiosas.

En realidad, este día no se trata de debatir posturas, sino de luchar por la igualdad ante la ley. El derecho que todo ser humano tiene de vivir bien, de sentirse seguro, de ser respetado y de gozar de un entorno tolerante.

Por esta razón cada año las organizaciones en pro de los derechos de las trabajadoras sexuales se lanzan a la calle, a exigir que se les garanticen los derechos que ellas ya tienen simplemente por haber nacido y ser ciudadanas del mundo.

Con información de Díainternacionalde.com