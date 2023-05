El escritor Hernán Díaz ganó el Premio Pulitzer de ficción

Nacido en Buenos Aires en 1973 y criado en Suecia, Díaz escribe en inglés, su lengua amada. Anteriormente había publicado un ensayo sobre Borges (Borges entre la historia y la eternidad) y su primera novela, A lo lejos (Impedimenta), le valió varios premios, como el Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page America y el New American Voices Award. Además, fue finalista del Premio PEN/Faulkner a la mejor ficción en 2017 y del Pulitzer.

Su segunda novela, Trust, también recibió excelentes críticas. The New York Times la describe como "cuatro novelas en una" debido a su estructura estilística única. Desde su publicación, que se traducirá a 25 idiomas, varias productoras se han interesado en los derechos cinematográficos. Díaz evaluó todas las ofertas y finalmente eligió a HBO y a la actriz Kate Winslet, conocida por sus papeles en Titanic, La vida de David Gale y Mare of Easttown.

El dinero y la inmigración (Díaz se considera a sí mismo un inmigrante, aunque ha adoptado el inglés como su lengua literaria) son dos temas centrales de esta novela que también trata otros temas. El libro comienza con la historia de Benjamin y Helen Rask, narrada por el personaje ficticio Harld Vanner. La segunda parte cuenta la vida de Andrew Bevel y menciona a su esposa fallecida, Mildred.

En la tercera sección de la novela, se nos presenta a Ida Partenza, la hija de un inmigrante italiano anarquista, quien a pesar de su origen humilde, logra establecerse como escritora (una referencia tal vez al propio autor). También se destaca la presencia de Mildred Bevel, quien es la favorita del autor y cuya voz se hace presente a lo largo de la obra. Durante toda la novela, el autor rinde homenaje a sus autores favoritos, aunque de manera sutil. En la última sección, por ejemplo, se hace un tributo a Virginia Woolf.

Sobre esto, el escritor le comentó a colegas de Clarín Cultura hace unas semanas: “El interés por el dinero viene del hecho de que es una especie de fuerza omnipresente en nuestra sociedad, que media la mayoría de nuestras relaciones interpersonales; me gusta pensar que hay algunas no mediadas por el dinero. Y sin embargo, el dinero es un tabú, un fetiche. Del dinero no se habla. Esta disonancia me llamó la atención y cuando se habla del dinero siempre es en términos muy esotéricos y ofuscados, y esta ofuscación es intencional. También me interesaba penetrar esa opacidad y tratar de ver de qué se trataba”.

Y destacó que “especialmente, el dinero tiene la estructura de la ficción. Es un pacto, una convención, depende de cierta confianza y es como el juego de la vida. Es una ficción. La única diferencia es que todos hemos aceptado esta ficción como algo real. Todos estamos en torno a ese tablero, lo queramos o no. Eso también me hizo pensar en el poder de la ficción en nuestras vidas. En general pensamos en la ficción como algo accesorio o como un mero entretenimiento, pero como lo prueba el dinero, la ficción puede dejar una impronta muy tangible en el mundo y alterar nuestras vidas”.

Un aspecto destacable de Fortuna es que la renombrada actriz y productora británica Kate Winslet ha adquirido los derechos para crear una miniserie basada en la novela. La propia Winslet encarnará el papel de Mildred Bevel, y la serie será transmitida por HBO. Es interesante mencionar que el escritor fungirá como coproductor ejecutivo en esta adaptación audiovisual de su obra.

"Después de un largo proceso, se decidió que HBO era la mejor opción para la adaptación de la novela. En este momento, estamos en plenas conversaciones acerca de cómo enfocar la adaptación. Como coproductor ejecutivo, estoy involucrado en todos los aspectos del proyecto", aseguró el escritor. Se calcula que la fecha de estreno tendrá lugar en algún momento entre 2024 y 2025.

El jurado manifestó que Trust es "una fascinante novela que tiene lugar en una América pretérita y que explora la familia, la riqueza y la ambición mediante narrativas cruzadas y planteadas en diferentes estilos literarios, (además de) un complejo análisis del amor y el poder en un país donde el capitalismo es rey".

Trust refiere, en palabras del autor, del "papel que juega la riqueza en la identidad nacional estadounidense, ese mito del hombre hecho a sí mismo que se levanta por sus propios medios a través del trabajo duro y el ingenio".

Díaz es fruto de una relación de una pareja argentina que escapó de la dictadura militar en su país cuando él solo tenía tres años para radicarse en Suecia; cuando la democracia regresó, reapareció en la Argentina para estudiar Literatura. Luego se doctoró en Nueva York, donde reside.

"Como estadounidense por voluntad propia -ha dicho en referencia a Trust-, me interesan mucho las ideas de esta nación sobre sí misma".

Premio compartido

En compañía de Díaz fue condecorada la novela Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, que el jurado ha definido como una especie de "reescritura de David Copperfield narrada por un chico de los Apalaches cuya voz sabia e inquebrantable le sirve para relatar sus encuentros con la pobreza, la adicción, los fracasos institucionales y el derrumbe moral, así como sus esfuerzos para vencerlos".

Demon Copperhead habla "de una nueva generación de niños perdidos, y de todos los nacidos en lugares hermosos y malditos que no pueden imaginar dejarlos atrás", dice el jurado.

"Una novela brillante que cautiva y captura el corazón al evocar el inolvidable viaje de un joven héroe hacia la madurez", todo ello en el escenario del sur de los Apalaches que la autora conoce bien por ser residente allí.

Barbara Kingsolver es autora de diez novelas superventas, que se han traducido a más de veinte lenguas -entre ellos La biblia envenenada, Conducta migratoria o Árboles de judías-, además de un exitoso libro de no ficción, que le han valido varios premios como el National Humanities Medal y el Premio Literario Dayton por la paz.