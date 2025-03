El Papa Francisco permanece en reposo: "Durmió toda la noche"

En las últimas horas, el equipo médico realizó dos broncoscopias para eliminar la mucosidad acumulada en los pulmones del pontífice. Estos episodios desencadenaron una crisis de broncoespasmos, por lo que se decidió reinstalar la ventilación mecánica no invasiva como medida de apoyo.

El desgaste físico del papa

Expertos en neumología señalaron que la neumonía bilateral produce un alto desgaste físico, ya que obliga al paciente a realizar un mayor esfuerzo para respirar. Esto aumenta el riesgo de agotamiento y dificulta la recuperación en personas mayores.

El 22 de febrero, Francisco sufrió una crisis asmática prolongada, y el 28 del mismo mes, un nuevo episodio de broncoespasmo complicó aún más su estado. Aunque en algunas oportunidades pudo retomar actividades desde su habitación, su estado de salud le impidió cumplir con compromisos públicos.

Por tercer domingo consecutivo, el papa no presidió el rezo del Ángelus, por lo que el Vaticano publicó un mensaje en su nombre. “Siento todo su afecto y cercanía. En este momento particular, me siento ‘llevado’ y sostenido por todo el pueblo de Dios. Gracias a todos”, expresó Francisco en el comunicado.

Preocupación en la comunidad católica

Desde que se conoció la noticia de su internación, miles de fieles organizaron cadenas de oración para pedir por su recuperación. En la Plaza de San Pedro, grupos de personas se reúnen cada noche en vigilias dedicadas al papa.

Mientras tanto, Francisco continúa su recuperación en la suite papal del hospital, donde intentaron mantenerse al tanto de sus responsabilidades. Sin embargo, su última aparición pública fue el día de su internación, el 14 de febrero, cuando asistió a una audiencia privada por la mañana.

En los últimos años, el pontífice enfrentó diversos problemas de salud. En 2021, fue operado del colon, mientras que en 2023 se sometió a una cirugía de hernia. Además, debido a dolores en la cadera y las rodillas, utiliza una silla de ruedas para movilizarse.